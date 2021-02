Bennett vyhral 6. etapu Okolo SAE

6. etapa Okolo SAE - výsledky:

1. Sam Bennett (Ír./Deceuninck-Quick-Step) 3:32:23 h

2. Elia Viviani (Tal./Cofidis)

3. Pascal Ackermann (Nem./Bora-hansgrohe)

4. David Dekker (Hol./Jumbo-Visma)

5. Fernando Gaviria (Kol./SAE Team Emirates)

6. Giacomo Nizzolo (Tal./Qhubeka-Asso) všetci rovnaký čas ako víťzaz



Celkové poradie:

1. Tadej Pogačar (Slov./SAE Team Emirates) 20:41:49 h.

2. Adam Yates (V. Brit./Ineos Grenadiers) +45 s.

3. Joao Almeida (Port./Deceuninck-Quick-Step) +1:12 min.

4. Chris Harper (Austr./Jumbo-Visma) +1:54

5. Neilson Powless (USA/EF Education-Nippo) +1:56

6. Mattias Skjelmose Jensen (Dán./Trek-Segafredo) +2:47

Dubaj 26. februára (TASR) - Írsky cyklista Sam Bennett zvíťazil v piatkovej 6. etape na pretekoch Okolo SAE. Jazdec tímu Deceuninck-Quick-Step uspel v záverečnom šprinte na trase dlhej 165 km z Dubaja do Palm Jumeirah pred Talianom Eliom Vivianim z Cofidisu a Pascalom Ackermannom z tímu Bora-hansgrohe. Pre Bennetta to bol druhý triumf na podujatí, keď vyhral aj štvrtú etapu.Na čele celkovej klasifikácie je pred sobotnou záverečnou etapou Slovinec Tadej Pogačar zo SAE Team Emirates so 45-sekundovým náskokom pred Britom Adamom Yatesom (Ineos).