Bennetta zradil na pretekoch Gent - Wevelgem žalúdok

Brusel 29. marca (TASR) - Írskeho cyklistu Sama Bennetta (Deceuninck - Quick-Step) zradil na nedeľných pretekoch Gent - Wevelgem žalúdok.



Pätnásť kilometrov pred cieľom zvýšila skupinka v úniku tempo a 30-ročný Bennett z nej vypadol. Do cieľa napokon prišiel na 55. mieste s odstupom 4:40 min na víťazného Belgičana Wouta Van Aerta (Jumbo - Visma).



"Gent - Wevelgem sú dlhé preteky. Chcel som sa preto poriadne najesť a zabezpečiť si tak dostatok energie. Asi som sa najedol príliš. Na Kemmelbergu sa chcel môj organizmus jedla zbaviť," cituje slová jazdca internetový portál radsport-news.com. Po tom, čo sa povracal sa síce cítil lepšie, ale nastali nové problémy: "Cítil som sa lepšie, no moje nohy boli bez sily. Po pretekoch som sa dal rýchlo do poriadku. Musel som zjesť iba trochu cukru."