Bora pokračuje v prestavbe, podpísala zmluvu s Rusom Vlasovom

Berlín 9. augusta (TASR) – Nemecký cyklistický profitím Bora-hansgrohe potvrdil v pondelok angažovanie Rusa Aleksandra Vlasova, s ktorým podpísal zmluvu až do roku 2024. Dvadsaťpäťročný cyklista doteraz pôsobil v Astane.



Bora tak pokračuje v prestavbe kádra po odchodoch slovenského trojnásobného majstra sveta Petra Sagana do TotalEnergies, resp. nemeckého špurtéra Pascala Ackermanna do UAE. Vlasov začal kariéru profíka v roku 2018 v druhodivíznom tíme Gazprom, do Astany prišiel o dva roky neskôr. Zúčastnil sa aj na nedávno skončenej olympiáde v Tokiu, kde v časovke obsadil 20. miesto, resp. v hromadných pretekoch finišoval 59.



Vlasov obsadil v celkovom hodnotení tohtoročného Giro d´Italia 4. miesto. „Chcem sa určite sústrediť na najväčšie podujatia World Tour," citovala agentúra AFP Rusa, ktorý ešte nikdy neštartoval na Tour de France.



„V stredodobom horizonte s ním určite máme plány na Tour de France, ešte sa ale musí učiť a rozvíjať sa. To bude určite ľahšie na Gire či Vuelte," vyjadril sa tímový boss Ralph Denk. Do Bory sa pred novou sezónou vrátil z Deceunincku írsky šprintér Sam Bennett a Nemci tiež získali vrchárov Sergia Higuitu z Kolumbie, resp. Austrálčana Jaya Hindleyho.