Bora zostavu nezmenila, na Tour idú so Saganom aj traja zranení

Berlín 24. augusta (TASR) - Vedenie nemeckého cyklistického tímu Bora-hansgrohe potvrdilo v pondelok večer osemčlennú zostavu na Tour de France. Jedným z jej lídrov bude opäť Slovák Peter Sagan, ktorý bude bojovať o rekordný ôsmy zelený dres a etapové vavríny. Druhým lídrom mal byť Nemec Emanuel Buchmann, skvelý vrchár však utrpel zranenia pri páde na Critérium du Dauphiné a je otázne, či dokáže držať krok s najlepšími.



Krátko pred štartom sa okrem neho zranili aj Gregor Mühlberger a Maximilian Schachmann, všetci traja však figurujú v tíme pre Tour. Doplnia ich Sagan, Daniel Oss, Felix Grossschartner, Lukas Pöstlberger a Lennard Kämna.



Dvadsaťsedemročný Buchmann síce pri páde neutrpel žiadne zlomeniny, no mal veľa rán a odrenín. "Emanuelove modriny a odreniny sa ukázali byť dosť perzistentné. Niekoľko dní musel úplne pauzovať a preto stratil rozhodujúci čas na tréning. Z lekárskeho pohľadu sa jeho zranenia hoja normálnym časom, takže ak to bude podobne pokračovať, budeme pre štartom Tour na správnej ceste. Fyzicky však v tomto bode určite nebude v optimálnom stave," uviedol na adresu štvrtého muža v celkovom hodnotení vlaňajšej edície lekár tímu Jan-Niklas Droste.



Buchmann po zranení najprv ani nedúfal, že sa predstaví na Tour. "Myslel som si, že sa pre mňa už skončila, keď som sa sám nedokázal po páde postaviť. No našťastie som si nič nezlomil. Uplynulý týždeň som sa koncentroval na terapiu, cez víkend mi nešiel tréning tak, ako som si predstavoval. Ten pád ma zabrzdil, bol som v dobrej forme. Na Dauphiné som bol po Rogličovi a Pinotovi najlepší v kopcoch. Uvidíme, ako ďaleko pôjdem na Tour. Teraz to môžem brať len deň po dni," povzdychol si Buchmann.



Dvadsaťšesťročný Schachmann sa zranil, keď mal na Okolo Lombardska zrážku s autom, ktoré nemalo na trati čo robiť, a zlomil si kľúčnu kosť. "Jeho zlomenina sa hojí veľmi dobre. Máme potrebnú stabilitu, aby sme to s ním aspoň vyskúšali. Už pár dní trénuje na ceste a všetko ide podľa očakávaní. No Maxove prípravy boli týmto zranením prerušené. Cyklistika nie je iba o nohách, ale aj zvyšok tela musí byť v dobrom stave," uviedol pre oficiálnu stránku tímu Droste.



Rakúšan Mühlberger sa zranil pri hromadnom páde na Dauphiné. "Gregor si odniesol najmenšie šrámy. Vylúčili sme ťažké zranenie zápästia, ktoré by vyžadovalo dlhšiu rehabilitáciu či dokonca operáciu. Stále pociťuje bolesť, ale so špeciálnou dlahou už môže trénovať," dodal Droste.



Tohtoročná Tour odštartuje v sobotu 29. augusta v Nice a vyvrcholí 20. septembra v Paríži. Sagan vlani získal rekordný siedmy zelený dres a prekonal legendárneho Nemca Erika Zabela. Tridsaťročný Slovák má na konte aj dvanásť etapových triumfov.