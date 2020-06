Budúcoročná Tour Down Under sa uskutoční od 14. do 24. januára

Sydney 9. júna (TASR) - Cyklistické podujatie Santos Tour Down Under v južnej Austrálii sa na budúci rok uskutoční od 14. do 24. januára.



Najprv sú na programe ženské preteky (14.-17. januára), muži si 17. januára preveria sily na kritériu Schwalbe, mestskom okruhu v Adelaide, a od 19. do 24. júna nasleduje šesťetapové otváracie podujatie kalendára UCI World Tour.



Tohtoročné preteky sa uskutočnili ešte pred vypuknutím pandémie koronavírusu a celkovým víťazom sa stal domáci Richie Porte z tímu Trek–Segafredo. "Santos Tour Down Under pracuje na zabezpečení kompletného programu pre rok 2021 a bude monitorovať situáciu okolo ochorenia COVID-19," uviedli organizátori na oficiálnej webstránke pretekov.



Slovenský reprezentant Peter Sagan vyhral pri štyroch štartoch na podujatí dve etapy v roku 2018 aj zelený dres.