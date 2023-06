Bývalého cyklistu Brauna odsúdili za sexuálne zneužívanie dieťaťa

Berlín 29. júna (TASR) - Nemecký súd odsúdil bývalého dvojnásobného zlatého medailistu v cyklistike Gregora Brauna v prípade sexuálneho zneužívania dieťaťa. Krajský súd v nemeckom Tübingene uznal olympijského šampióna vinným a odsúdil ho na 33 mesiacov odňatia slobody.



Počas súdneho procesu si sudcovia vypočuli, že 67-ročný Braun roky platil žene, aby brala svoju malú dcéru so sebou na sexuálne schôdzky, a to do doby, keď malo dievča 6 rokov. Prokurátori tvrdili, že najmenej v jednom prípade 35-ročná žena nútila dcéru, aby nahrávala videá s ňou alebo s oboma dospelými. Inokedy mala dievčatko odfotiť a poslať ho Braunovi.



Matku, ktorá sa počas procesu vinu čiastočne priznala a dcére sa ospravedlnila, odsúdili na 45 mesiacov väzenia. Braun obvinenia odmietol a uviedol, že prítomnosť dievčaťa nežiadal ani nechcel. Súd však dospel k záveru, že výpovede obete sú dôveryhodné. Informovala o tom agentúra DPA.