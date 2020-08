Carapaz vyhral 3. etapu Okolo Poľska a dostal sa na čelo poradia

Výsledky 3. etapy:



1. Richard Carapaz (Ekv./Team Ineos) 5:04:54

2. Diego Ulissi (Tal./UAE Team Emirates)

3. Rudy Molard (Fr./Groupama-FDJ)

4. Jakob Fuglsang (Dán./Astana Pro Team)

5. Wilco Kelderman (Hol./Team Sunweb)

6. Luka Mežgec (Slo./Mitchelton-Scott)

7. Jasper Stuyven (Bel./Trek-Segafredo)

8. Ryan Gibbons (JAR/NTT Pro Cycling)

9. Tim Wellens (Bel./Lotto Soudal)

10. Rafal Majka (Poľ./Bora-Hansgrohe) všetci rovnaký čas



Celkové poradie po 3. etape:



1. Carapaz 13:02:36 h

2. Ulissi +4 s

3. Kamil Malecki (Poľ./CCC Team)

4. Mežgec obaja +6

5. Molard

6. Gibbons obaja +10

7. Rui Costa (Por./UAE Team Emirates)

8. Majka

9. Neilson Powless (USA/EF Pro Cycling)

10. Edward Dunbar (Ír./Team Ineos) všetci +17

Bielsko-Biala 7. augusta (TASR) – Piatkovú tretiu etapu cyklistických pretekov Okolo Poľska vyhral Ricardo Carapaz (Team Ineos) z Ekvádoru. Vďaka triumfu na 203 km dlhej zvlnenej trati z Vadovíc do Bielsko-Biala sa usadil aj na čele celkového poradia. Druhý skončil v záverečnom špurte Talian Diego Ulissi z tímu Emirates, tretí finišoval Francúz Rudy Molard (Groupama FDJ).V priebehu etapy dostali jazdci pozitívnu správu, že Holanďana Fabia Jakobsena sa po včerajšom ťažkom páde podarilo úspešne prebudiť z umelého spánku. Ani tretia etapa sa však nevyhla kolízii, sanitka musela po páde odviezť do nemocnice Mickaela Delagea z tímu Groupama-FDJ.Etapa mala vyvrcholenie v špurte do kopca, na začiatku cieľového stúpania to vyskúšal Rudy Molard, pelotón ho dostihol. Najviac síl v závere mal napokon víťaz vlaňajších pretekov Giro d'Italia Carapaz, ktorý tesne zdolal Ulissiho.