Cyklisti Cavendish a Rowe pokorili na trenažéri výšku Mount Everestu

Londýn 2. mája (TASR) - Britskí cyklisti Mark Cavendish a Luke Rowe majú za sebou úspešný pokus o "Everesting", hoci iba v domácich podmienkach na trenažéri. Obaja dokázali vďaka platforme Zwift nastúpať 8848 výškových metrov, čo je výška najvyššej hory sveta Mount Everest. Podarilo sa im to opakovaným výjazdom jediného kopca počas 24 hodín.



Tridsaťšesťročný Cavendish z tímu Bahrain McLaren a o šesť rokov mladší Rowe, ktorý jazdí za stajňu Ineos, hľadali spestrenie počas koronavírusovej krízy. Na splnenie náročnej výzvy potrebovali 10 hodín, 37 minút a 32 sekúnd, počas ktorých našliapali vo virtuálnom svete 211 kilometrov. "Dostali sme ten nápad, keď sme vedeli, že vonku bude škaredé počasie. Klobúk dole pred každým, kto to zvládne a podarí sa mu to akýmkoľvek spôsobom dokončiť. Bolo to skutočne príšerné," napísal Cavendish na Twitteri.