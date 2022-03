Cyklista Colbrelli sa vrátil do Talianska, čakajú ho ďalšie testy

Rím 27. marca (TASR) - Taliansky cyklista Sonny Colbrelli sa vrátil do rodnej krajiny, kde sa podrobí ďalším testom po tom, ako skolaboval v 1. etape pretekov Okolo Katalánska.



Príčinou kolapsu tridsaťjedenročného jazdca stajne Bahrajn Victorious v cieli pondelkovej etapy bola srdcová arytmia. Presná príčina problému nie je ešte známa, cyklistu čakajú ďalšie testy. Colbrelli bol do nedele v nemocnici v španielskej Girone. "Vzhľadom na stabilný stav dostal Sonny Colbrelli povolenie na cestu do Talianska. V nasledujúcich dňoch ho čakajú ďalšie vyšetrenia v talianskom centre pre diagnostiku a terapiu kardiovaskulárnych chorôb," uviedol jeho tím vo vyhlásení.



Colbrelliho v cieli etapy resuscitovali, počas prevozu do nemocnice v Girone bol jeho stav stabilizovaný. Na preteky Okolo Katalánska prišiel po tom, ako sa pred tromi týždňami odhlásil z Tirreno-Adriatico pre bronchitídu. Informovala o tom agentúra AFP.