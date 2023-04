Cyklisti Dukly absolvujú tri podujatia s tímami World Tour

Na snímke slovenský cyklista Patrik Tybor počas tlačovej konferencie kontinentálneho tímu Dukla Banská Bystrica v Športovej hale Dukla na Štiavničkách v Banskej Bystrici 31. marca 2023. Foto: TASR Ján Krošlák

Banská Bystrica 1. apríla (TASR) – V sobotu vstúpil do novej cyklistickej sezóny jediný kontinentálny tím na Slovensku Dukla Banská Bystrica. Všetci pretekári tohto tímu sú zároveň členmi slovenskej reprezentácie. Lídrom aktuálnej sezóny 2023 sa stal 23-ročný Lukáš Kubiš, ktorý prevezme žezlo po skúsenejších cyklistoch Erikovi Baškovi a Patrikovi Tyborovi. Obaja sa totiž rozlúčili s profesionálnou kariérou. Pričom sa k nim pripojil aj Martin Haring, pre ktorého bola doménou najmä horská cyklistika.uviedol pred sobotňajším štartom novej sezóny hlavný tréner a športový riaditeľ cyklistického tímu Dukla Banská Bystrica Martin Fraňo, pričom priblížil aj program:Kontinentálny slovenský cyklistický tím zabezpečuje do výraznej miery Vojenské športové centrum Dukla (VŠC) Banská Bystrica. Poskytuje najmä sociálne zázemie, infraštruktúru, regeneráciu i financie na prípravu či sústredenia vrátane dopravy a ubytovania.prezradil riaditeľ VŠC Dukla Banská Bystrica Matej Tóth.Slovenská cyklistika prichádza o Patrika Tybora, ktorý končí kariéru v 35 rokoch, pričom doposiaľ pretekal iba za Duklu. K svojmu rozhodnutiu pre TASR uviedol:Cyklistická Dukla teraz vkladá veľké nádeje do lídra Lukáša Kubiša, ktorý by sa rád predstavil aj na OH 2024 v Paríži. V Tokiu preteky nedokončil. K najbližšej olympijskej účasti talentovaný jazdec povedal:Cyklisti Dukly absolvujú sezónu na nových bicykloch Merida, ktoré využíva aj World tím Bahrain Victorious. Polovica tímu bude trénovať v Trenčíne pod vedením Maroša Kováča a druhá polovica v Banskej Bystrici pod vedením Martina Fraňa. Slovenský cyklistický kontinentálny tím sa chváli aj staronovým dizajnom dresov, novými bezdušovými plášťami a zahraničnými partnermi a sponzormi.