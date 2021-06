Domáci cyklista Evenepoel vyhral preteky Okolo Belgicka

Brusel 13. júna (TASR) - Domáci cyklista Remco Evenepoel sa stal celkovým víťazom etapových pretekov Okolo Belgicka. Záverečnú piatu etapu vyhral Mark Cavendish (obaja Deceuninck - Quick Step) a dosiahol už 151. triumf v kariére.



Tridsaťšesťročný Brit v závere prešpurtoval Belgičana Tima Merliera (Alpecin-Fenix) a Nemca Pascala Ackermana (Bora-Hansgrohe). Evenepoel vyhral celkovú klasifikáciu o 46 s pred krajanom a tímovým kolegom Yvesom Lampaertom, na treťom mieste skončil ďalší Belgičan Gianni Marchand (Tarteletto-Isorex).



Evenepoel si tak napravil chuť po nevydarenej premiére na Giro d´Italia, kde odstúpil v 17. etape. Boli to prvé preteky od pádu na Giro di Lombardia vlani v auguste. "Po dlhej, dlhej rehabilitácii, tvrdom tréningu a taktiež mnohých neúspechoch je to úžasný pocit. Ukazuje to, že som na správnej ceste, aby som sa vrátil do svojej najlepšej formy," uviedol.



Na podujatí sa v drese Bory predstavili aj Slováci Juraj Sagan, ktorý obsadil v celkovom poradí 72. miesto, a Erik Baška (131.).