Evenepoel mal počas tréningu nehodu a skončil v nemocnici

Brusel 3. decembra (TASR) - Belgický cyklista Remco Evenepoel mal počas utorkového tréningu nehodu. Dvojnásobný víťaz z OH v Paríži narazil do otvorených dverí dodávky a podľa medializovaných informácií si poranil rameno a ruku.



Dvadsaťštyriročného Evenepoela previezli do nemocnice v Bruseli. "Stále čakáme na informácie ohľadom jeho stavu. Sme na ceste do nemocnice," citovala jeho otca Patricka agentúra AFP.