Evenepoela previezli do Belgicka

Como 18. augusta (TASR) – Belgického cyklistu Reneho Evenepoela dva dni po ťažkom páde na pretekoch Okolo Lombardska previezli do rodnej krajiny. Tam absolvuje ďalšie vyšetrenia, ktoré rozhodnú o tom, či sa bude musieť podrobiť operácii.



Evenepoel utrpel zlomeninu panvy a podliatinu pravého pľúcneho laloka. Dvadsaťročný Belgičan spadol do priekopy so stromami v jednom z najrýchlejších a technicky najnáročnejších zjazdov v profesionálnej cyklistike.



V prudkom klesaní nezvládol zákrutu, nabúral do nízkeho múru na moste a prepadol dolu. Evenepoela považujú za jeden z najväčších talentov súčasnej svetovej cyklistiky. Tento rok štartoval na štyroch etapových podujatiach a na všetkých štyroch slávil celkové prvenstvo.