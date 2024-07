Cyklista Bouquet je víťazom 2. etapy Medzinárodných dní cyklistiky

Podhájska 13. júla (TASR) - Francúzsky reprezentant Alex Bouquet vyhral druhú etapu podujatia Medzinárodné dni cyklistiky. Bol najrýchlejší v hromadnom špurte so štartom a cieľom v Podhájskej. V najlepšej trojke preťal cieľovú pásku domáci jazdec Roman Vaľo, za čo získalo Slovensko prvé tohtoročné body do Nations Cupu. Žltý dres si ustrážil víťaz časovky Čech Pavol Šumpík, ktorý bodovaním na rýchlostných prémiách a v cieli zároveň vedie bodovaciu súťaž. Zmena nastala vo vrchárskom drese, ktorý získal Kristián Vavro (Dukla Praha).



Druhý deň mali pretekári na programe 115,5 kilometra na okruhu Podhájska, Trávnica, Maňa, Žitavica, Vráble a smerom znova do Podhájskej. Celkovo sa išli tri okruhy, druhý a tretí ponúkal po dve horské a jednu rýchlostnú prémiu. Prvý výraznejší náskok sa sformoval až v treťom kole, kedy Felix Rutzler získal k dobru 40 sekúnd. Aj to však vydržalo len pár kilometrov. Neskôr sa podarilo odísť aj Tomášovi Drobnému, i jeho pokus však pelotón zlikvidoval. Najnebezpečnejšie vyzeral atak Estónca Oliverova Matticka, ktorý ešte desať kilometrov pred cieľom jazdil s náskokom trištvrte minúty pred trojicou z Rakúska, Nemecka a Talianska. Únik sa skončil na méte 2,5 km do cieľa. Technický záver zvládli takticky najlepšie Francúzi, ale mimo neostali ani českí a slovenskí jazdci, ktorí preťali cieľovú pásku na druhom a treťom mieste v etape.



"Bola to tímová práca, ďakujem chalanom aj nášmu realizačnému tímu. Celú etapu sme usilovne pracovali, v závere to potiahol ešte Lukáš Vranák so šprintérskym vláčikom. Etapa nebola až tak náročná na výkon, bola však chaotická, nervózna, veľa sa padalo. Boli sme teda pripravení na rôzne variácie priebehu. Vyšlo to na mňa, Fabovi sa darilo na šprintérskych, čo je super," povedal Vaľo. Darilo sa aj jeho krajanovi Fabianovi Wiellandovi, ktorý vyhral druhú šprintérsku prémiu, ako druhý tam bodoval ďalší Slovák, Samuel Fedor.



"Na týchto pretekoch sa nám uplynulé dva roky mimoriadne darí. Chlapci ma však týmto výsledkom prekvapujú, v predchádzajúcej časti sezóny sme sa nevedeli rozbehnúť, nemali sme šťastie, aj výkonnosť bola kolísajúca. Aktuálne máme dobrý vláčik do šprintu, máme viacerých silných šprintérov, je tu i viac slovenských pretekárov, takže sa dá trochu spoľahnúť aj na širšiu národnú podporu. Dojazd bol technický, rozhodujúca pozícia dve zákruty pred cieľom. Podarilo sa to dotiahnuť do záveru. Máme i novú posilu v podobe Lukáša Vranáka, ktorý pekne dotiahol Romana do záveru. Výborne však šli aj ďalší, zajtra ponesieme zelený dres, keďže náš Wielland má rovnaký počet bodov ako aktuálny víťaz žltého a zeleného dresu," uviedol v tlačovej správe SZC Jakub Vančo, športový riaditeľ reprezentácie.