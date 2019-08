Cyklista Gilbert prestúpi z Deceuninck-Quick Step do Lotto-Soudal

Philippe Gilbert získal titul svetového šampióna v roku 2012 vo Valkenburgu, okrem toho má na konte viacero triumfov z klasík a jednodňových pretekov.

Antverpy 19. augusta (TASR) - Bývalý majster sveta v cyklistike Philippe Gilbert po troch rokoch opúšťa zoskupenie Deceuninck-Quick Step a bude jazdiť za Lotto-Soudal. V pondelok to oznámili predstavitelia belgického profitímu. Tridsaťsedemročný Belgičan podpísal kontrakt do roku 2022.



Gilbert získal titul svetového šampióna v roku 2012 vo Valkenburgu, okrem toho má na konte viacero triumfov z klasík a jednodňových pretekov. Štyrikrát uspel na Amstel Gold Race, prvenstvá si pripísal aj na Paríž-Roubaix, Liége-Bastogne-Liége, či na Okolo Flámska.



V tomto roku sa nedostal do nominácie tímu Deceuninck - Quick-Step na Tour de France. Nepridal tak jubilejnú desiatu účasť na podujatí, na ktorom má na konte etapové víťazstvo z roku 2011.