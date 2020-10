Cyklistika-Giro: Brit Dowsett sa stal po úniku víťazom 8. etapy

Výsledky 8. etapy Giro d'Italia (Giovinazzo - Vieste, 200,00 km): 1. Alex Dowsett (V. Brit./Israel Start-Up Nation) 4:50:09 h, 2. Salvatore Puccio (Tal./Ineos Grenadiers), 3. Matthew Holmes (V. Brit./Lotto-Soudal) obaja +1:15 min, 4. Joey Rosskopf (USA/CCC Team), 5. Matthias Brändle (Rak./Israel Start-Up Nation) obaja + 2:10, 6. Simone Ravanelli (Tal./Androni Giocattoli) + 2:13, 7. Michael Matthews (Aus./Team Sunweb), 8. Fernando Gaviria Rendon (Kol./SAE Team Emirates, 9. Mikkel Bjerg (Dán./SAE Team Emirates), 10. Andrea Vendrame (Tal./AG2R La Mondiale), ... 100. Peter SAGAN (Bora-Hansgrohe) všetci + 13:56



celková poradie po 8. etpae: 1. Joao Almeida (Portug./Deceuninck-Quick-Step) 29:52:34 h, 2. Pello Bilbao (Šp./Bahrain McLaren) +43 s, 3. Wilco Kelderman (Hol./Team Sunweb) +48, 4. Harm van Houcke (Belg./Lotto-Soudal) +59, 5. Vincenzo Nibali (Tal./Trek-Segafredo) +1:01 min, 6. Domenico Pozzovivo (Tal./NTT Pro Cycling Team) +1:05, 7. Jakob Fuglsang (Dán./Astana) +1:19, 8. Steven Kruijswijk (Hol./Team Jumbo) +1:21, 9. Patrick Konrad (Rak./Bora-Hansgrohe) +1:26, 10. Rafal Majka (Poľ./Bora-Hansgrohe) +1:32, ... 104. SAGAN +51:21







bodovacia súťaž:



1. Arnaud Demare (Fr./Groupama-FDJ) 163 bodov, 2. SAGAN 107, 3, Michael Matthews (Aus./Team Sunweb) 83







vrchárska súťaž:



1. Filipo Ganna (Tal./Ineos Grenadiers) 41 bodov, 2. Jonathan Caicedo (Ekv./EF Pro Cycling) 40, 3. Holmes 20





Vieste 10. októbra (TASR) - Britský jazdec Alex Dowsett sa stal víťazom sobotňajśej 8. etapy 103. ročníka Giro d'Italia. Jazdec tímu Israel Start-Up Nations finišoval na 200 kilometrovej trati z Giovinazza do Viesty osamotený po tom, ako sa dostal do úniku približne 18 kilometrov pred cieľom. Druhý bol so stratou 1:15 minúty domáci Talian Salvatore Puccio z tímu Ineos, ktorý zdolal Brita Matthew Holmes (Lotto Soudal). Slovenský reprezentant Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) nebojoval o víťazstvo a do cieľa prišiel v pelotóne na 100. mieste.Na čele celkovej klasifikácie zostal Portugalčan Joao Almeida (Deceuninck-Quickstep) o 43 sekúnd pred Pellom Bilbaom zo Španielska (Bahrain McLaren), ten sa dostal pred Wilca Keldermana z tímu Sunweb. Holanďan zaostáva za Almeidom o 48 sekúnd. V bodovacej súťaži o cyklámenový dres je na čele Francúz Arnaud Demare (Groupama-FDJ) so 163 bodmi. Druhý Sagan má na konte 107, pred tretím Michael Matthewsom má náskok 20 b.Profil trate favorizoval klasikárov, úvodných 90 km malo rovinatý charakter so šprintérskou prémiou na 109. kilometri, potom jazdcov čakalo stúpanie 2. kategórie na kopec Monte Sant'Angelo s horskou prémiou. V druhej polovici etapy sa museli pretekári vyrovnať so zvlneným povrchom, približne 50 km pred cieľom ich čakalo druhé stúpanie so sklonom 5,6 percenta.Pred štartom etapy odstúpil Brit Simon Yates (Michelton Scott), ktorý mal pozitívny test na koronavírus. Okrem neho chýbali na štarte aj Sean Bennett (EF Education), Tony Gallopin (AG2R), Patrick Gamper (Bora) a Edoardo Affini.Pelotón sa v úvode držal pokope, o prvý únik sa po 30 kilometroch postarali Simone Ravanelli (Androni Giocattoli – Sidermec), Joey Rosskopf (CCC Team), Matthias Brändle (Israel Start Up Nation), Alex Dowsett (Israel Start Up Nation), Matthew Holmes (Lotto Soudal) a Salvatore Puccio (Ineos). Skupina spolupracovala a ich náskok v polovici pretekov narástol na vyše deväť minút.Na prvom stúpaní mala vedúca skupina už viac ako desaťminútový náskok, ktorý si udržala aj na vrchole Monte Sant'Angelo. Tesne pred vrcholom mal nepríjemný pád Ben Gastauer (AG2R), udrel si chrbát a napokon nedokázal pokračovať. Vinou technických problémov zaostal Jakob Fuglsang, súčasťou jeho skupiny bol aj Sagan. Balík sa postupne rozťahoval a v klesaní sa podarilo znížiť náskok utečencov, neskôr však tempo poľavilo a pelotón sa opäť spojil. Vedúca skupina si tak opäť začala zveľaďovať pozíciu a 56 kilometrov pred finišom mala 9:45 minúty k dobruNa stúpaní Via Saragat sa dostal na čelo Holmes a Puccio, potom sa k nim pripojil Joey Rosskopf, obe trojice sa však čoskoro spojili a osemnásť kilometrov pred cieľom zaútočil Dowsett. Ten získal záverečnú šprintérsku prémiu a pokračoval osamotený až do cieľa, v záverečných metroch ho privítal aj zatúlaný pes. Pelotón, ktorého súčasťou bol aj Sagan, už skôr rezignoval a za prvou šestkou zaostal o viac ako 12 minút.