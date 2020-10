Caicedo triumfoval v 3. etape Gira

Bodovacia súťaž:



1. Diego Ulissi (Tal./UAE Team Emirates) 25 b.

2. Caicedo 23

3. P. SAGAN 19



Vrchárska súťaž:



1. Caicedo 40

2. Visconti 18

3. Vanhoucke 12

...

7. P. SAGAN 4

Etna 5. októbra (TASR) – Ekvádorský cyklista Jonathan Caicedo triumfoval v pondelňajšej 3. etape 103. ročníka Giro d'Italia. Jazdec tímu EF Pro Cycling sa po dlhom úniku tešil v daždivom záverečnom stúpaní na sicílsku sopku Etna.S mankom 21 sekúnd skončil na druhom mieste Talian Giovanni Visconti z Vini Zabu–KTM, tretí bol Belgičan Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal, +0:30). Do ružového dresu lídra celkovej klasifikácie sa obliekol člen stajne Deceuninck-Quick Step Joao Almeida z Portugalska, ktorý skončil dvanásty a má rovnaký celkový čas ako Caicedo.Slovenský reprezentant Peter Sagan nemal v prvej horskej etape tohtoročného itineráru z Enny na Etnu s dĺžkou 150 kilometrov šancu na popredné umiestnenie a podľa očakávania prišiel člen tímu Bora-Hansgrohe o modrý dres pre lídra súťaže vrchárov.Modrý dres má v moci Caicedo. V cieli mal Sagan na 140. mieste manko viac ako 25 minút. Celkovo mu patrí 110. pozícia. Veľké problémy mali v pondelok adepti na najvyššie priečky Geraint Thomas (+12:19) a Simon Yates (+4:22), ktorí nedokázali udržať kontakt so svojimi konkurentmi a výrazne stratili. V bodovacej súťaži o cyklámenový dres vedie Talian Diego Ulissi v drese SAE Team Emirates, Sagan je za CaicedoV tretej etape čakalo na jazdcov prvé výrazné stúpanie v programe pretekov, cieľový výstup na Etnu do výšky 1793 m.n.m.(18,2 km; 6,8 %) a bolo jasné, že post lídra si neudrží domáci Filippo Ganna z tímu Ineos Grenadiers. V pretekoch už pre žalúdočné problémy nepokračoval Alexander Vlasov z Astany. Hneď na štarte etapy mal ešte v neutrálnej zóne pád kandidát na zisk ružového dresu Geraint Thomas z Ineosu.Potom sa od pelotónu odtrhla osmička jazdcov Jonathan Caicedo, Lawson Craddock (obaja EF Pro Cycling), Mikkel Bjerg (UAE Emirates), Victor Campenaerts (NTT), Matthew Holmes (Lotto-Soudal), Josip Rumač (Androni Giocattoli), Francesco Romano (Bardiani) a Giovanni Visconti (Vini Zabu). Únik si rýchlo vypracoval náskok, ktorý postupne narástol až na takmer päť minút.Na čele hlavného pelotónu pracovala usilovne stajňa Mitchelton – Scott, ktorá pracovala pre svojho lídra Simona Yatesa. Náskok vedúcej skupiny sa však neznižoval a bolo jasné, že vydrží až do začiatku záverečného stúpania, ktoré sa začalo necelých 19 km pred cieľom.Smoliarom etapy bol Thomas, ktorý mal po páde veľké problémy a ešte pred Etnou vypadol z hlavného pelotónu. Dostať sa späť mu pomáhal najmä Ganna, no aj tak bola strata po chvíli štyri minúty a stále rýchlo narastala.Šprintérske body z prémií pred stúpaním brali jazdci z úniku, prvú vyhral Rumač a druhú Craddock. Na kopci sa už líderská grupa roztrhla a vpredu už pokračovala iba dvojica Visconti a Caicedo, pelotón sa však postupne približoval.Sedem kilometrov pred cieľom malo duo k dobru necelé dve minúty, v hlavnom balíku prevzali iniciatívu tímy Trek-Segrafredo a neskôr najmä Bora-Hansgrohe v snahe pomôcť lídrovi Rafalovi Majkovi. Z pelotónu 9 kilometrov pred páskou nečakane vypadol aj Yates. Vpredu už zostal napokon iba osamotený Caicedo, z balíka sa rozhodli dotiahnuť sa na lídra Jonathan Castroviejo z Ineosu a Harm Vanhoucke z Lotto-Soudal.Vo finále museli na záverečných dvoch kilometroch jazdci zvládnuť stúpanie s deviatimi percentami a maximálnym sklonom jedenásť percent, Caicedo si v daždi dokázal udržať náskok a tešil sa z triumfu.