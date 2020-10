Čech Černý vyhral skrátenú 19. etapu Giro d´Italia

Josef Černý na trati skrátenej 19. etapy na Giro d´Italia 2020. Foto: TASR/AP

Výsledky 19. etapy (Abbiategrasso - Asti, 124 km):



1. Josef Černý (ČR/CCC) 2:30:40 h, 2. Victor Campenaerts (Belg./NTT) +18 s, 3. Jacopo Mosca (Tal./Trek-Segafredo), 4. Simon Clarke (Aus./EF Pro Cycling), 5. Iljo Keisse (Belg./Deceuninck-Quick-Step), 6. Sander Armee (Belg./Lotto-Soudal) všetci +26, 7. Albert Torres (Šp./Movistar), 8. Simon Pellaud (Švaj./Androni Giocattoli-Sidermec), 9. Giovanni Carboni (Tal./Bardiani), 10. Alex Dowsett (V. Brit./Israel Start-Up Nation) všetci +1:10 min, ... 44. Peter SAGAN (SR) +11:43



celkové poradie: 1. Wilco Kelderman (Hol./Sunweb) 80:29:19 h, 2. Jai Hindley (Aus./Sunweb) +12 s, 3. Tao Geoghegan Hart (V. Brit./Ineos) +15, 4. Pello Bilbao (Šp./Bahrain-McLaren) +1:19 min, 5. Joao Almeida (Portug./Deceuninck-Quick-Step) +2:16, 6. Jakob Fuglsang (Dán./Astana) +3:59, 7. Patrick Konrad (Rak./Bora-Hansgrohe) +5:40, 8. Vincenzo Nibali (Tal./Trek-Segafredo) +5:47, 9. Fausto Masnada (Tal./Deceuninck-Quick-Step), 10. Rafal Majka (Poľ./Bora-Hansgrohe) obaja +6:46, ... 88. SAGAN +3:48:21 h



bodovacia súťaž: 1. Arnaud Demare (Fr./Groupama-FDJ) 221 bodov, 2. SAGAN 184, 3. Joao Almeida (Portug./Deceuninck-Quick-Step) 94



vrchárska súťaž: 1. Ruben Guerreiro (Portug./EF Pro Cycling) 234 bodov, 2. Thomas de Gendt (Belg./Lotto Soudal) 122, 3. Hart 115, ... 25. SAGAN 15

Asti 23. októbra (TASR) - Český cyklista Josef Černý triumfoval v piatkovej 19. etape pretekov Giro d'Italia. Jazdec tímu CCC zvládol 124 km dlhú trať z Abbiategrassa do Asti za 2:30:40 h. Druhý finišoval so stratou 18 sekúnd Belgičan Victor Campenaerts (NTT) a ako tretí preťal cieľ domáci Talian Jacopo Mosca (Trek-Segafredo). Slovenský reprezentant Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe prišiel do cieľa v hlavnom balíku na 44. mieste so stratou viac ako 11 minút na víťaza. Ružový dres vedúceho pretekára si udržal Holanďan Wilco Kelderman zo Sunwebu.Pretekári mali pôvodne absolvovať trať z Morbegna do Asti s dĺžkou 258 km. Cyklisti však po ôsmich kilometroch jazdy nasadli do svojich tímových autobusov a neplánovane sa museli presunúť na iné miesto. Organizátori vypočuli protest tímov AG2R a Lotto Soudal, ktoré sa sťažovali na silný dážď. V Taliansku od rána nepretržite pršalo a etapa napokon odštartovala až o 14.30 h v meste Abbiategrasso.Na pretekárov čakala posledná rovinatá etapa na tohtoročnom Gire, no okrem šprintérov mali šancu aj klasikári. Triumf v etape sa zrodil z úniku. Černý sa zdvihol z bicykla po 22 kilometroch a na jeho tempo v závere nikto nezareagoval. "," uviedol Černý pre televíziu Eurosport.V sobotu je na programe predposledná, 198 km dlhá etapa z Alby do lyžiarskeho strediska Sestriere. Kelderman do nej vyrazí s dvanásťsekundovým náskokom pred tímovým kolegom Jaiom Hindleym z Austrálie, Brit Tao Geoghegan Hart (Ineos) na tretej pozícii celkového poradia zaostáva o 15 s. Sagan figuruje na 88. priečke s mankom 3:48:21 h, v bodovacej súťaži o cyklámenový dres je druhý o 37 bodov za vedúcim Francúzom Arnaudom Demareom (Groupama-FDJ).