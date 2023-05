Pedersen po triumfe v 6. etape v uliciach Neapola: Splnili sme cieľ

Neapol 11. mája (TASR) - Dánsky cyklista Mads Pedersen sa stal víťazom 6. etapy Giro d´Italia so štartom aj cieľom v Neapole. Jazdec tímu Trek Segafredo triumfoval na 162 km dlhej trase v záverečnom hromadnom špurte pred Talianom Jonathanom Milanom. Tretí finišoval Nemec Pascal Ackermann. Vedenie v celkovom poradí si udržal Nór Andreas Leknessund.



Už niekoľko kilometrov po štarte sa sformoval únik, ktorý si postupne vytvoril vyše päťminútový náskok. V päťčlennej skupine boli Taliani Alexandre Delettre, Francesco Gavazzi, Alessandro De Marchi, Austrálčan Simon Clarke a Brit Charlie Quarterman. Prvú rýchlostnú prémiu v Sant'Antonio Abate vyhral Quarterman pred Gavattim a pripísal si 12 bodov.



Úvodná vrchárska prémia vo Valico di Chiunzi sa stala korisťou Gavattiho. Pri stúpaní na Picco Sant'Angelo sa od vedúcej skupiny odtrhli De Marchi s Clarkem. Talian vyhral druhú horskú prémiu a získal do klasifikácie o najlepšieho vrchára 9 bodov. Pelotón postupne zrýchlil a znížil stratu na čelo pretekov na dve a pol minúty. Tristo metrov pred cieľom pelotón duo dostihol a rozhodovalo sa v hromadnom špurte, v ktorom triumfoval Pedersen.



"Je skvelé, že po zisku vavrínu na Tour de France i Vuelte sa mi podarilo vyhrať etapu aj na Gire. Splnili sme cieľ, s ktorým sme išli na talianske cesty. Dnešná etapa bola náročná a museli sme tvrdo pracovať, aby sme dostihli vedúce duo. Chalanov z úniku je mi ľúto, že to nedotiahli do úspešného konca, no aj taká býva niekedy cyklistika," uviedol Dán v rozhovore pre Eurosport.