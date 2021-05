Evenepoel odstúpil po páde v 17. etape Giro d´Italia

Rím 26. mája (TASR) - Belgický cyklista Remco Evenepoel z tímu Deceuninck-QuickStep odstúpil z pretekov Giro d´Italia. Po páde síce dokončil stredajšiu 17. etapu so stratou 35 minút na víťaza Daniela Martina, ale na podujatí už nebude pokračovať.



V zjazde z Passo San Valentino skončilo na zemi v rýchlej pravotočivej zákrute niekoľko jazdcov. Evenepoel sa im chcel vyhnúť, no zišiel z cesty a prepadol cez zvodidlá. Lekári mu obviazali ľavú ruku a vyšetrenia neukázali žiadne zlomeniny, no 21-ročný Belgičan utrpel početné odreniny rúk, lakťov, panvy a kolena.



"Samozrejme, je smutné, že musím odstúpiť z mojej prvej Grand Tour takto skoro. Bola to však dobrá skúsenosť a dúfam, že sa sem raz vrátim. Želám veľa šťastia mojim tímovým kolegom," citoval Evenepoela portál cyclingnews.com. Podobný pád mal vlani v auguste na podujatí Okolo Lombardie, kde utrpel zlomeninu panvy.