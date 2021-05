Evenepoel vyviazol z pádu bez vážnych zranení

Rím 28. mája (TASR) - Belgický cyklista Remco Evenepoel neutrpel pri páde v 17. etape Giro d'Italia žiadne vážne zranenia. Jazdec stajne Deceuninck-QuickStep musel po nehode opustiť preteky, no už na budúci týždeň by sa mal znovu posadiť na bicykel.



Dvadsaťjedenročný Evenepoel po páde síce dokončil stredajšiu etapu, no do ďalšej už nenastúpil. V zjazde z Passo San Valentino skončilo na zemi v rýchlej pravotočivej zákrute niekoľko jazdcov. Evenepoel sa im chcel vyhnúť, no zišiel z cesty a prepadol cez zvodidlá. Lekári mu obviazali ľavú ruku a vyšetrenia neukázali žiadne zlomeniny, no Belgičan utrpel početné odreniny rúk, lakťov, panvy a kolena.



Mladý pretekár sa následne vrátil do rodnej krajiny, kde sa v nemocnici v meste Herentals podrobil ďalším vyšetreniam, ktoré vylúčili fraktúry či dlhodobejšie poškodenia.



"Vyšetrenia potvrdili pôvodnú diagnózu nášho lekárskeho tímu. Remco sa po niekoľkých dňoch bude môcť vrátiť na bicykel a pracovať na svojich zostávajúcich cieľoch pre túto sezónu," uvádza sa na oficiálnej stránke tímu.



Giro boli prvé Evenepoelove preteky po takmer deväťmesačnej pauze zavinenej tvrdým pádom na Okolo Lombardska, pri ktorom si zlomil panvu. Zatiaľ nie je známy jeho program na najbližšie obdobie, no podľa všetkého by sa mal predstaviť na olympijských hrách v Tokiu, kde sa 24. júla uskutočnia preteky s hromadným štartom a 28. júla časovka, a následne štartovať na španielskej Vuelte (14. augusta-5. septembra).