GIRO D'ITALIA: Ganna sa stal víťazom 5. etapy

Na snímke portugalský cyklista Joao Almeida (Deceuninck-Quick-Step) oslavuje na pódiu ružový dres vedúceho pretekára v celkovom poradí po 5. etape pretekov Giro d'Italia z Mileta do lyžiarskeho strediska Camigliatello Silano v stredu 7. októbra 2020. Foto: TASR/AP

Na snímke taliansky cyklista Filippo Ganna oslavujena pódiu víťazstvo v 5. etape pretekov Giro d'Italia na 225 km dlhej trati z Mileta do lyžiarskeho strediska Camigliatello Silano v stredu 7. októbra 2020. Foto: TASR/AP

Výsledky 5. atapy (Mileto-Camigliatello Silano, 225 km):



1. Filippo Ganna (Tal./Ineos Grenadiers) 5:59:17,

2. Patrick Konrad (Rak./Bora-Hansgrohe),

3. Joao Almeida (Portug./Deceuninck-Quick-Step),

4. Wilco Kelderman (Hol./Sunweb),

5. Lucas Hamilton (Aus./Mitchelton-Scott),

6. Jai Hindley (Aus./Sunweb),

7. Harm Vanhoucke (Belg./Lotto Soudal),

8. Pello Bilbao (Šp./Bahrain McLaren),

9. Jakob Fuglsang (Dán./Astana),

10. Fausto Masnada (Tal./CCC) všetci +34 s



Celkové poradie:

1. Almeida 17:06:23 h,

2. Bilbao +43 s,

3. Kelderman +48,

4. Vanhoucke +59,

5. Vincenzo Nibali (Tal./Trek- Segafredo) +1:01 min,

6. Domenico Pozzovivo (Tal./NTT Pro Cycling) +1:05,

7. Fuglsang +1:19,

8. Steven Kruijswijk (Hol./Jumbo-Visma) +1:21,

9. Konrad +1:26,

10. Rafal Majka (Poľ./Bora-Hansgrohe) +1:32



bodovacia súťaž:

1. SAGAN 57 bodov,

2. Arnoud Demare (Fr./Groupama-FDJ) 52,

3. Ganna 45







vrchárska súťaž:

1. Ganna 41 bodov,

2. Jonathan Caicedo (EF Pro Cycling) 40,

3. Edoardo Zardini (Tal./Vini Zabu-Brado-KTM) 18





Camigliatello Silano 7. októbra (TASR) - Camigliatello Silano 7. októbra (TASR) - Taliansky cyklista Filippo Ganna z tímu Ineos Grenadiers sa stal prekvapujúcim víťazom stredajšej horskej 5. etapy Giro d'Italia. Majster sveta v časovke triumfoval na 225 km dlhej trati z Mileta do lyžiarskeho strediska Camigliatello Silano s náskokom 34 sekúnd pred Rakúšanom Patrickom Konradom (Bora-Hansgrohe). Tretí skončil Portugalčan Joao Almeida (Deceuninck-Quick-Step), získal štyri bonusové sekundy a udržal si ružový dres pred lídra celkového poradia. Slovenský jazdec Peter Sagan si aj vo štvrtok oblečie cyklámenový dres pre lídra bodovacej súťaže. V stredu prišiel do cieľa 124. s mankom 26:35 min.Piata etapa bola od začiatku v znamení únikov. O jeden z nich sa pokúšal aj Sagan. Pridali sa k nemu Belgičan Thomas de Gendt (Lotto-Soudal) e Ekvádorčan Jhonathan Narvaez (Ineos), no pelotón ich najmä vďaka aktivite členov tímu Deceuninck-Quick-Step čoskoro dostihol. Približne 173 km pred cieľom sa vpredu sformovala osemčlenná skupinka, v ktorej boli okrem Gannu ešte Salvatore Puccio (obaja Ineos), Jan Tratnik (Bahrajn-McLaren), Carl Fredrik Hagen (Lotto-Soudal), Valerio Conti (UAE Emirates), Hector Carretero (Movistar), Jhonatan Restrepo (Androni-Giocattoli) a Edoardo Zardini (Vini Zabu). Únik si postupne vytvoril vyše päťminútový náskok a rozdelil si body na dvoch rýchlostných prémiách i dvoch horských, ktoré sa stali korisťou Zardiniho.Na začiatku náročného 23-kilometrového stúpania na záverečný kopec mal pelotón minútovú stratu na vedúcu osmičku. Z nej ako prví odpadli Kolumbijčan Restrepo a Nór Hagen. Z pelotónu sa vydal na stíhaciu jazdu aktívny De Gendt spoločne s Kolumbijčanom Augustom Rubiom Reyesom. Dvadsaťpäť kilometrov pred cieľom stiahli stratu na únik pod minútu. Z vedúcej skupinky odpadli Viviani, Puccio a Tratnik. Sagan jazdil v tom čase už za pelotónom. Dvadsať kilometrov pred cieľom De Gendt s Rubiom Reyesom dostihli Gannu s Carreterom, ktorému začali dochádzať sily a vypadol z boja o etapový triumf.Ganna sa vybičoval k výbornému vrchárskemu výkonu, odpútal sa od De Gendta s Rubiom Reyesom a v priebehu kilometra si vybudoval polminútový náskok, ktorý narástol až na 75 sekúnd. De Gendta s Rubiom Reyesom pohltil pelotón. Ganna si pripísal na konto 40 bodov za triumf na horskej prémii prvej kategórie a do cieľa mu zostávalo 11 km. Jazdec Ineosu si už druhý etapový vavrín na tohtoročnom Gire nenechal ujsť, premožiteľa nenašiel ani v úvodnej časovke v Palerme.citoval Gannu špecializovaný portál cycling-info.sk.