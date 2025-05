Groves je víťazom 6.etapy, Pedersen si udržal post celkového lídra

Neapol 15. mája (TASR) - Austrálsky cyklista Kaden Groves sa stal víťazom 6. etapy pretekov Giro d´ Italia. Jazdec tímu Alpecin triumfoval na 227 km dlhej trati z Potenzy do Neapola v hromadnom špurte pred Belgičanom Milanom Fretinom. Tretí finišoval Francúz Paul Magnier. Dán Mads Pedersen si udržal ružový dres pre lídra celkového poradia.



Sedemdesiat kilometrov pred cieľom prišlo na klzkej, mokrej vozovke k hromadnému pádu a preteky neutralizovali. Giro sa predčasne skončilo pre celkového víťaza z roku 2022 Austrálčana Jaia Hindleyho z tímu Red Bull-Bora Hansgrohe. Hlavný pomocník Slovinca Primoža Rogliča po nepríjemnom páde niekoľko minút sedel na chodníku a potom nasadol do sanitky. Rany utrpeli aj Ekvádorčan Richard Carapaz a Čech Josef Černý.



Po diskusiách medzi cyklistami a rozhodcami preteky napokon opäť odštartovali. Organizátori však rozhodli, že v cieli sa nebudú rozdávať žiadne bonusy a všetkým zarátajú rovnaký čas. Na čele boli stále Taco van der Hoorn (Intermarche) a Enzo Paleni (Groupama), ktorí sa ešte pred stúpaním na prvú vrchársku prémiu druhej kategórie odhodlali k úniku. Štyri kilometre pred cieľom mala dvojica ešte 15-sekundový náskok, no hlavný balík ju napokon dostihol a o víťazstve sa rozhodovalo v hromadnom špurte, v ktorom sa presadil Groves.