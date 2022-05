Cyklista Hirt vyhral 16. etapu pretekov Giro d'Italia

Výsledky 16. etapy Giro d´Italia (Salo - Aprica, 202 km):



1. Jan Hirt (ČR./Intermarché-Wanty-Gobert) 5:40:45 h,

2. Thymen Arensman (Hol./DSM) +7 s,

3. Jai Hindley (Aus./Bora-Hansgrohe) +1:24 min,

4. Richard Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers),

5. Alejandro Valverde (Šp./Movistar),

6. Mikel Landa (Šp./Bahrajn Victorious) všetci rovnaký čas,

7. Lennard Kämna (Nem./Bora-Hansgrohe) +1:38,

8. Joao Almeida (Port./SAE Team Emirates) rovnaký čas,

9. Vincenzo Nibali (Tal./Astana) +2:06,

10. Hugh Carthy (V.Brit./EF Education) +2:13







celkové poradie:



1. Carapaz 68:49:06 h,

2. Hindley +3 s,

3. Almeida +44,

4. Landa +59,

5. Nibali +3:40,

6. Domenico Pozzovivo (Tal./Intermarché-Wanty-Gobert) +3:48,

7. Pello Bilbao (Šp./Bahrajn Victorious) +3:51,

8. Emanuel Buchmann (Nem./Bora-Hansgrohe) +4:45,

9. Hirt +7:42,

10. Valverde +9:04

Aprica 24. mája (TASR) - Český cyklista Jan Hirt triumfoval v utorňajšej 16. etape pretekov Giro d'Italia. Jazdec stajne Intermarché-Wanty-Gobert sa presadil z úniku a 202 km dlhú horskú skúšku zo Sala do strediska Aprica zvládol za 5:40:45 h. Druhý finišoval Holanďan Thymen Arensman (DSM) a tretí skončil Austrálčan Jai Hindley (Bora-Hansgrohe). Na čele celkového poradia sa udržal Ekvádorčan Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers).Tridsaťjedenročný Hirt sa tešil z najväčšieho úspechu v kariére, celkovo to bolo jeho piate víťazstvo v kariére.citoval víťaza portál cyclingnews.com.V utorok čakali na pretekárov tri ťažké stúpania a takmer 5300 výškových metrov. Už pred prvým kopcom 1. kategórie Goletto di Cadino (19 km, 6,2%), ktorý nasledoval po necelých 30 km od štartu, sa začalo útočiť a na čelo sa snažili dostať elitní vrchári, ktorí mali väčšie manko v celkovom poradí. Postupne sa vytvorila 22-členná silná skupina, tá mala 50 km po štarte asi minútový náskok na zredukovaný pelotón, ktorý viedli pretekári Ineosu.V prvej skupine išli medzi inými Wilco Kelderman a Lennard Kämna z Bory, Čech Jan Hirt (Intermarché-Wanty-Gobert), Thymen Arensman (DSM), Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), Simon Yates (BikeExchange-Jayco), líder vrchárskej súťaže Koen Bouwman (Jumbo-Visma), Davide Formolo (SAE Team Emirates), Wout Poels (Bahrajn), Guillaume Martin (Cofidis), veterán Alejandro Valverde (Movistar) či Hugh Carthy (EF Education). Pred druhým stúpaním 1. kategórie Passo del Mortirolo (12,7 km, 7,7%) mali k dobru už vyše päť minút na pelotón. Na kopci sa však začalo útočiť aj v prvej skupine, z ktorej sa vyprofilovala vedúca sedmička - Arensman, Valverde, Kämna, Poels, Carthy, Hirt a Bouwman. Ostatní už výraznejšie zaostávali. Po stúpaní nasledoval dlhý a technický zjazd. V skupine hlavných favoritov na celkové prvenstvo zostalo len niečo okolo 20 pretekárov.Po menšom nekategorizovanom kopci čakal na cyklistov už len záverečný kopec Passo di Santa Cristina (13,5 km, 8%), po ňom zjazd a krátke tiahle stúpanie do cieľa. Na kopci sa neustále útočilo, skúsili to Kämna, Carthy i Arensman, ale sily si najlepšie rozložil Hirt, ktorý sa pod vrcholom odpútal od holandského súpera a išiel si po najväčší úspech v kariére. Tesne za ním išiel Arensman a potom Carthy s Kämnom. Skupina celkových lídrov sa úplne rozpadla a spolu zostali len Carapaz, Mikel Landa (Bahrajn Victorious) a Jai Hindley (Bora-Hansgrohe). Hirt si v závere situáciu postrážil a ako piaty Čech sa tešil z etapových vavrínov na Gire.