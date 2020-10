Hindley vyhral 18. etapu Giro d'Italia, Sagan skončil na 70. mieste

výsledky 18. etapy (Pinzolo - Laghi di Cancano, 207k):

1. Jai Hindley (Aus./Sunweb) 6:03:03 h,

2. Tao Geoghegan Hart (V.Brit./Ineos Grenadiers) rovnaký čas,

3. Pello Bilbao (Šp./Bahrain McLaren) +46 s,

4. Jakob Fuglsang (Dán./Astana) +1:25,

5. Wilco Kelderman (Hol./Sunweb) +2:18,

6. Patrick Konrad (Rak./Bora-Hansgrohe) +4:04,

7. Joao Almeida (Portug./Deceuninck-Quickstep) +4:51,

8. Vincenzo Nibali (Tal./Trek-Segafredo),

9. Hermann Pernsteiner (Rak./Bahrain McLaren) obaja rovnaký čas,

10. Fausto Masnada (Tal./Deceuninck-Quickstep) +4:55

... 70. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) +47:05



celkové poradie:

1. Kelderman 77:46:56 h,

2. Hindley +12 s,

3. Hart +15,

4. Bilbao +1:19,

5. Almeida +2:16,

6. Fuglsang +3:59,

7. Konrad +5:40,

8. Nibali +5:47,

9. Masnada +6:46,

10. Pernsteiner +7:23

... 88. SAGAN +3:48:21



bodovacia súťaž:

1. Arnaud Demare (Fr./Groupama-FDJ) 221 b,

2. SAGAN 184,

3. Almeida 90





vrchárska súťaž:

1. Ruben Guerreiro (Portug./EF Pro Cycling) 234 b,

2. Thomas de Gendt (Belg./Lotto Soudal) 122,

3. Hart 115, ... 25. SAGAN 15

Laghi di Cancano 22. októbra (TASR) - Austrálsky cyklista Jai Hindley triumfoval vo štvrtkovej 18. etape pretekov Giro d'Italia. Jazdec tímu Sunweb zvládol 207 km dlhú trať z Pinzola k jazeru Cancano za 6:03:03 h. Úspech nemeckého tímu podčiarkol Holanďan Wilco Kelderman, ktorý skončil na piatom mieste a získal ružový dres. Druhú priečku v etape obsadil Brit Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) a tretí finišoval Španiel Pello Bilbao (Bahrain Merida). Slovák Peter Sagan v drese Bora-Hansgrohe prišiel do cieľa na 70. mieste s mankom 47:05 min.," povedal dvadsaťštyriročný Hindley, pre ktorého to bolo šieste víťazstvo v kariére a zároveň najväčšie.Dvadsaťdeväťročný Kelderman má tri etapy pred koncom Gira na čele celkovej klasifikácie dvanásťsekundový náskok pred Hindleym, tretí Hart stráca ešte o tri sekundy viac. Na štvrté miesto sa posunul Bilbao (+1:19) a piaty je doterajší líder Joao Almeida z Portugalska (Deceuninck-Quick Step) s mankom 2:16 min.povedal Kelderman.Nič sa nezmenilo v bodovacej súťaži, v ktorej figuruje Sagan na druhom mieste s 37-bodovým mankom na lídra Arnauda Demarea z Francúzska (Groupama-FDJ). Na čele súťaže vrchárov je Portugalčan Ruben Guerreiro (EF) s náskokom 112 bodov pred Belgičanom Thomasom de Gendtom (Lotto Soudal).Vo štvrtok bola na programe kráľovská etapa so štyrmi kategorizovanými horskými prémiami vrátane legendárneho Stelvia. Stúpanie do najvyššieho bodu tohtoročného Gira vo výške 2746 m n. m. bolo dlhé 24,8 km s priemerným sklonom 7,4%. Ešte predtým však musel pelotón prekonať dve horské prekážky a úvodná prišla hneď po začiatku. Cyklisti tak išli úvodných 14 km do kopca na Campo Carlo Magno (2. kat., 14,2 km, 5,8%), kde prišlo aj k prvým útokom. Po niekoľkých neúspešných pokusoch o úniky a po 35 kilometroch sa podarilo odtrhnúť šestici Fabio Felline (Astana), Dario Cataldo (Movistar), Thomas de Gendt (Lotto), Stephane Rossetto (Cofidis), Daniel Navarro (Israel Start-Up Nation) a Filippo Ganna (Ineos). Po chvíľke sa k nim pridali ďalší štyria pretekári aj so stredajším víťazom Benom O'Connorom (NTT) a vzápätí ďalší šiesti. Do čelnej skupiny sa dostal aj líder vrchárskej súťaže Portugalčan Ruben Guerreiro (EF), jeho najväčší konkurent Giovanni Visconti z Talianska (Vini Zabu-KTM) vo štvrtok neodštartoval, keďže ho trápil zápal šliach.Vedúca skupina mala po druhom stúpaní na Passo Castrin (1. kat., 8,6 km, 8,9%) náskok približne štyri minúty. Situácia v pelotóne bola zatiaľ pokojná a favoriti chceli odhaliť svoje karty až na Stelviu. Na jeho úpätí bol na čele hlavného balíka aj Sagan, ktorý pracoval pre svojich kolegov Rafala Majku a Patricka Konrada. Aktívni však boli hlavne pretekári Sunwebu, Wilco Kelderman i Jay Hindley chceli konečne vyzliecť Joaa Almeidu z ružového dresu. Tempo tak bolo vysoké a už na prvých kilometroch stúpania si vyžiadalo svoje obete i koniec pôvodného úniku. Vpred zostal len osamotený O'Connor. Zo skupiny favoritov postupne odpadávali ďalší a ďalší a scvrkla sa na ani nie dvadsať cyklistov. Sunweb však nepoľavoval a pridali sa k nemu ešte aj jazdci Ineosu so štvrtým mužom celkového poradia Hartom. Z favoritov odpadol ako prvý Domenico Pozzovivo (NTT), po ňom aj Jakob Fuglsang (Astana) či Vincenzo Nibali (Trek). Pár kilometrov pred koncom sa zlomil aj líder Almeida a bolo jasné, že príde o ružový dres. Odpadli aj Majka s Konradom a Pello Bilbao (Bahrain Merida) a vpredu tak ostali len Hart, Rohan Dennis (Ineos) a Kelderman s Hindleym. O'Connora dostihli ešte pred vrcholom Stelvia, kde odpadol aj Kelderman.Do dlhého zjazdu sa tak rozbehla trojica Hart, Dennis a Hindley, ktorú čakalo ešte záverečné stúpanie na Torri di Fraele dlhé 9 km a so sklonom 6,8%. Na ňom odpadol aj Dennis a o víťazstvo bojovali už len Hart s Hindleym. Na kopci sa ani jeden nedokázal odtrhnúť a tak si v závere zašpurtovali o etapové vavríny, ktoré získal Austrálčan v drese Sunwebu. Tretí nakoniec finišoval Bilbao a štvrtý Fuglsang. Kelderman prišiel do cieľa piaty so stratou 2:18 min, ale stačilo mu to na zisk ružového dresu. Almeida finišoval na siedmom mieste s takmer päťminútovým mankom.V piatok je na programe posledná rovinatá etapa, no na pretekárov nečaká nič jednoduché. Trať z Morbegna do Asti totiž meria až 258 km. Okrem šprintérov budú mať šancu aj klasikári, keďže dvadsať km pred cieľom je krátke, no prudké stúpanie vhodné na pokus o záverečný únik.