Milan zdolal Grovesa v špurte 4. etapy, v ružovom je stále Pogačar

Giro d´Italia - 4. etapa (Acqui Terme - Andora, 190 km):



1. Jonathan Milan (Tal./Lidl-Trek) 4:16:03 h, 2. Kaden Groves (Austr./Alpecin-Deceuninck), 3. Phil Bauhaus (Nem./Bahrain Victorious), 4. Olav Kooij (Hol./Team Visma), 5. Tim Merlier (Belg./Soudal Quick-Step), 6. Davide Ballerini (Tal./Astana Qazaqstan Team), 7. Fernando Gaviria Rendon (Kol./Movistar Team), 8. Enrico Zanoncello (Tal./Bardiani CSF), 9. Madis Mihkels (Est./Intermarché-Wanty), 10. Giovanni Lonardi (Tal./Team Polti) všetci rovnaký čas







celkové poradie:



1. Tadej Pogačar (Slovin./UAE Team Emirates) 15:19:05 h, 2. Geraint Thomas (V. Brit/Ineos Grenadiers) +46 s, 3. Daniel Felipe Martinez (Kol./Bora-hansgrohe) +47, 4. Cian Uijtdebroeks (Belg./Team Visma) +55, 5. Einer Augusto Rubio (Kol./Movistar) +56, 6. Lorenzo Fortunato (Tal./Astana Qazaqstan) +1:07 min, 7. Juan Pedro Lopez (Šp./Lidl-Trek) +1:11, 8. Jan Hirt (ČR/Soudal Quick-Step) +1:13, 9. Alexej Lucenko (Kaz./Astana Qazaqstan), 10. Ben O'Connor (Austr./AG2R La Mondiale) obaja +1:26



Andora 7. mája (TASR) - Taliansky cyklista Jonathan Milan z tímu Lidl-Trek sa stal víťazom utorkovej 4. etapy Gira d'Italia. V záverečnom špurte 190 km dlhej etapy z Acqui Terme do Andory zdolal Austrálčana Kadena Grovesa (Alpecin-Deceuninck), pódium doplnil Nemec Phil Bauhaus (Bahrain Victorious). Ružový dres pre lídra celkovej klasifikácie aj naďalej vlastní najväčší favorit pretekov Slovinec Tadej Pogačar z UAE Emirates.Utorková etapa mala rovinatý profil so stúpaním v jej strede na kopec tretej kategórie. Od pelotónu sa odpútala trojica Stefan de Bod, Francisco Munoz a najmä Lilian Calmejane. Tretí muž vrchárskej súťaže napokon vyšliapal na Colle del Melogno ako prvý a získal prémiu deväť bodov, vďaka čomu sa posunul na druhú pozíciu za Pogačara v súťaži o modrý dres. Medzitým z pretekov odstúpil Eritrejčan Biniam Girmay z Intermarché - Wanty, ktorý skončil v pondelkovej etape na treťom mieste. Zranil sa pri hromadnom páde na mokrej trati a museli ho ošetrovať.Na poslednej rýchlostnej prémii už boli vpredu len dvaja cyklisti a tak si po poslednú sekundu prišiel Cian Uijtdebroeks. V závere vyrazil dopredu Filippo Ganna. Jazdca Ineosu však približne 500 m pred cieľom súperi dostihli a pustili sa do dlhého špurtu. Po výbornej robote kolegov z Lidl-Treku si Milan pripísal prvý triumf na tohtoročnom Gire.vyznal sa Milan v rozhovore pre Eurosport.