O'Connor triumfoval v 17. etape Gira, Almeida si udržal ružový dres

Výsledky 17. etapy (Bassano del Grappa - Madonna di Campiglio, 203 km):



1. Ben O'Connor (Aus./NTT Pro Cycling) 5:50:59 h, 2. Hermann Pernsteiner (Rak./Bahrain McLaren) +31 s, 3. Thomas De Gendt (Belg./Lotto Soudal) +1:10, 4. Ilnur Zakarin (Rus./CCC) +1:13, 5. Kilian Frankiny (Švaj./Groupama-FDJ) +1:55, 6. Harm Vanhoucke (Belg./Lotto Soudal) +2:49, 7. Davide Villella (Tal./Movistar) +3:29, 8. Oscar Rodriguez (Šp./Astana) rovnaký čas, 9. Amanuel Gebreigzabhier (Erit./NTT Pro Cycling) +3:30, 10. Jesper Hansen (Dán./Cofidis) +4:32, ... 99. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) +46:13



celkové poradie: 1. Joao Almeida (Portug./Deceuninck-Quickstep) 71:41:18 h, 2. Wilco Kelderman (Hol./Sunweb) +17 s, 3. Jai Hindley (Aus./Sunweb) +2:58 min, 4. Tao Geoghegan Hart (V.Brit./Ineos Grenadiers) +2:59, 5. Pello Bilbao (Šp./Bahrain McLaren) +3:12, 6. Rafal Majka (Poľ./Bora-Hansgrohe) +3:20, 7. Vincenzo Nibali (Tal./Trek-Segafredo) +3:31, 8. Domenico Pozzovivo (Tal./NTT) +3:52, 9. Patrick Konrad (Rak./Bora-Hansgrohe) +4:11, 10. Fausto Masnada (Tal./Deceuninck-Quickstep) +4:26, ... 93. SAGAN +3:03:51



bodovacia súťaž: 1. Arnaud Demare (Fr./Groupama-FDJ) 221 b, 2. SAGAN 184, 3. Almeida 90



vrchárska súťaž: 1. Ruben Guerreiro (Portug./EF Pro Cycling) 198 b, 2. Giovanni Visconti (Tal./Vini Zabu-KTM) 148, 3. De Gendt 82, ... 23. SAGAN 15

Madonna di Campiglio 21. októbra (TASR) - Austrálsky cyklista Ben O'Connor triumfoval v stredajšej 17. etape pretekov Giro d'Italia. Jazdec tímu NTT Pro Cycling sa presadil na záverečnom stúpaní 203 km dlhej trate a cieľ v stredisku Madonna di Campiglio preťal v čase 5:50:59 h. Druhé miesto obsadil Rakúšan Hermann Pernsteiner (Bahrain - McLaren), tretí finišoval Belgičan Thomas de Gendt (Lotto-Soudal). Ružový dres si udržal Portugalčan Joao Almeida z Deceunincku QuickStep. Slovák Peter Sagan v drese Bora-Hansgrohe prišiel do cieľa na 99. mieste so stratou 46:13 min.Dvadsaťštyriročný O'Connor sa nenechal znechutiť záverom utorňajšej etapy, keď ho pár stoviek metrov pred cieľom zdolal Slovinec Jan Tratnik. Aj v stredu sa hneď od úvodu zapojil do celodenného úniku, zaútočil na poslednom stúpaní osem kilometrov pred cieľom a tentokrát si prišiel po najväčší úspech v kariére. "," povedal víťaz.Dobrý výkon predviedol aj Pernsteiner, ktorý odštartoval etapu na 15. mieste celkového poradia s mankom 9:53, no v stredu ho znížil na 5:07 min a polepšil si o štyri priečky. Na čele je Almeida o 17 sekúnd pred Holanďanom Wilcom Keldermanom a o 2:58 min pred Austrálčanom Jaiom Hindleym (obaja Sunweb). Nič sa nezmenilo v bodovacej súťaži, v ktorej figuruje Sagan na druhom mieste s 37-bodovým mankom na lídra Arnauda Demarea z Francúzska (Groupama-FDJ). Na čele súťaže vrchárov sa posunul Portugalčan Ruben Guerreiro (EF) s náskokom 50 bodov pred Talianom Giovannim Viscontim (Vini Zabu-KTM).V stredu čakali na cyklistov štyri kategorizované stúpania, dve "jednotky" Forcella Valbona (21,4 km, 6,7%), Monte Bondone (20,5 km, 6,6%), kopec tretej kategórie Passo Durone (10,6 km, 5,8%) a záverečná vrchárska prémia v Madonne di Campiglio (1. kat., 11,9 km, 5,8%). Rovnako ako v predchádzajúcej etape sa aj v stredu snažilo dostať do úniku čo najviac pretekárov. Po niekoľkých kilometroch sa na čele utvorila 19-členná skupina, v ktorej mali po troch pretekárov tímy Movistar a NTT a boli v nej napríklad aj Ilnur Zakarin (CCC), Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Rohan Dennis (Ineos) či Diego Ulissi (SAE). Do úniku sa dostal aj druhý muž vrchárskej súťaže Ruben Guerreiro (EF), naopak jej líder Giovanni Visconti (Vini Zabu-KTM) to nezvládol a pripravil sa o modrý dres. Guerreiro totiž využil svoju príležitosť naplno a na úvodných dvoch kopcoch si pripísal dokopy 80 bodov, pred etapou strácal len 30.Únik mal po prejazde Monte Bondone náskok približne sedem minút na hlavný balík, ešte ďalej za ním bolo grupetto, ktoré sa vytvorilo už na úvodnom stúpaní a boli v ňom aj Sagan a Arnaud Demare. Na zjazde z Bondone sa z čelnej skupiny odtrhol Dario Cataldo (Movistar) a vytvoril si náskok asi 50 sekúnd. Medzitým sa objavili informácie, že pre zlú pandemickú situáciu vo Francúzsku a nepriaznivé počasie sa pravdepodobne nebude môcť uskutočniť v pôvodnom pláne predposledná 20. etapa. Tá mala odštartovať v Albe, prejsť cez priesmyky Colle dell'Agnello (2733 m n.m.), Col d'Izoard (2360 m n.m.) a cez Francúzsko sa vrátiť do Sestriere. Bolo otázne, či táto informácia nezamieša aj stredajšiu etapu a či sa o to viac nebude bojovať medzi favoritmi na celkové poradie.Cataldovi síce náskok dlho nevydržal, no podarilo sa mu roztrhať čelnú skupinu. Čoskoro sa k nemu pridal tímový kolega Hector Carretero a spolu s ním aj Zakarin, De Gendt a Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), Amanuel Ghebreigzabhier s Benom O'Connorom (NTT), Dennis a taktiež Hermann Pernsteiner. Rakúšan z tímu Bahrain McLaren bol pred etapou na 15. mieste v celkovom poradí a mohol si výrazne polepšiť. Keď mal únik 35 km pred cieľom náskok cez osem minút, bol dokonca virtuálne na treťom mieste. Spolu prešli Passo Durone a pred záverečným stúpaním do Madonny di Campiglio sa do vedúcej skupiny dotiahli ďalší piati pretekári. Osem kilometrov pred cieľom nastúpil O'Connor, v závese mal len Zakarina, De Gendta a Pernsteiner. Austrálčan v drese NTT si už nenechal zobrať triumf.V skupine lídrov sa snažili Kelderman a Hindley nastupovať Almeidovi, no ten mal dobré nohy a ich pokusy bez problémov pokryl. Skupinka favoritov tak prišla do cieľa pokope s mankom vyše päť minút na víťaza.Vo štvrtok je na programe ťažká horská etapa so štartom v Pinzole a cieľom pri jazere Cancano. Cyklisti musia počas nej prekonať štyri kategorizované stúpania, pričom najťažšie je na slávny horským priesmyk Stelvio vo výške 2746 m n. m. dlhé 24,8 km a s priemerným sklonom 7,4%.