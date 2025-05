Pedersen si po triumfe v 5. etape upevnil celkové vedenie

Výsledky 5. etapy Giro d'Italia (Ceglie Messapica - Matera, 151 km):



1. Mads Pedersen (Dán./Lidl-Trek) 3:27:31 h, 2. Edoardo Zambanini (Tal./Bahrajn Victorious), 3. Thomas Pidcock (V. Brit./Q36,5), 4. Orluis Aular (Ven./Movistar), 5. Filippo Fiorelli (Tal./Bardiani CSF), 6. Michael Storer (Aus./Tudor), 7. Quentin Pacher (Fr./Groupama-FDJ), 8. Brandon Smith Rivera Vargas (Kol./Ineos Grenadiers), 9. Damiano Caruso (Tal./Bahrajn Victorious) 10. Isaac Del Toro (Mex./SAE Team Emirates) všetci rovnaký čas ako víťaz



celkové poradie:



1. Pedersen 15:11:52 h, 2. Primož Roglič (Slov./Red Bull Bora Hansgrohe) +17 s, 3. Mathias Vacek (ČR/Lidl-Trek) +24, 4. Brandon McNulty (USA/SAE Team Emirates) +31, 5. Del Toro +32, 6. Juan Ayuso Pesquera (Šp./SAE Team Emirates) +35, 7. Max Poole (V. Brit./Team Picnic PostNL) +43, 8. Antonio Tiberi (Tal./Bahrajn Victorious) +44, 9. Storer +46, 10. Giulio Pellizzari (Tal./Red Bull Bora-Hansgrohe) +50



Matera 14. mája (TASR) - Dánsky cyklista Mads Pedersen sa stal víťazom 5. etapy pretekov Giro d'Italia. Jazdec tímu Lidl–Trek triumfoval na trati z Ceglie Messapica do Materi dlhej 151 km v záverečnom hromadnom špurte pred domácim Edoardom Zambaninim (Bahrajn Victorious) a Britom Tomom Pidcockom (Q36,5).Cyklistov čakala v stredu zvlnená etapa so záverečným stúpaním, ktorému prechádzali krátke, ale zároveň intenzívne kopce. Únik vytvorili traja domáci pretekári – Giosue Epis, Lorenzo Miles a Davide Bais, no pelotón ich držal na dostrel. Pedersen si dvoma štvrtými miestami upevnil vedenie v bodovacej súťaži, pričom v stúpaní Montescaglioso odpadlo viacero šprintérov, tempo udávali Lidl-Trek a SAE Team Emirates. Trinásť kilometrov pred cieľom bol únik zlikvidovaný a v záverečnom špurte do kopca zvíťazil tesne Pedersen. Pre Dána to bolo už tretie etapové víťazstvo na tohtoročnom Gire, ktorým si upevnil celkové vedenie.povedal Pedersen pre akreditované médiá.