Giro d´Italia: Sagan tretí v 13. etape, víťazom Nizzolo

Výsledky 13. etapy Giro d´ Italia (Ravenna-Verona, 198 km):



1. Giacomo Nizzolo (Tal./Qhubeka Assos) 4:42:19, 2. Edoardo Affini (Tal./Jumbo-Visma), 3. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe), 4. Davide Cimolai (Tal./Israel Start-Up Nation), 5. Fernando Gaviria (Kol./UAE Team Emirates), 6. Stefano Oldani (Tal/Lotto-Soudal), 7. Andrea Pasqualon (Tal./Wanty-Gobert), 8. Max Kanter (Nem./Team DSM), 9. Elia Viviani (Tal./Cofidis), 10. Dylan Groenewegen (Hol./Jumbo-Visma) všetci rovnaký čas ako víťaz

Celkové poradie:



1. Egan Bernal (Kol./Ineos Grenadiers) 53:11:42, 2. Alexander Vlasov (Rus./Astana-Premier Tech) +45 s, 3. Damiano Caruso (Tal./Bahrain Victorious) + 1:12, 4. Hugh Carthy (V. Brit./EF Education-Nippo) +1:17; 5. Simon Yates (V. Brit./Team BikeExchange) +1:22; 6. Emanuel Buchmann (Nem./Bora-Hansgrohe) +1:50; 7. Remco Evenepoel (Belg./Deceuninck-Quick-Step) +2:22; 8. Giulio Ciccone (Tal./Trek-Segafredo) +2:24, 9. Tobias Foss (Nór./Jumbo-Visma) +2:49, 10. Daniel Felipe Martinez Poveda (Kol./Ineos Grenadiers) +3:15, ..., 117. SAGAN + 1:53:47

Bodovacia súťaž:



1. SAGAN 135, 2. Nizzolo 126, 3. Cimolai 113

Verona 21. mája (TASR) - Talian Giacomo Nizzolo sa stal víťazom 13. etapy Giro d´Italia. Jazdec tímu Qhubeka Assos triumfoval na 198 km dlhej trati z Ravenny do Verony pred svojím krajanom Edoardo Affinim. Slovenský cyklista Peter Sagan skončil v záverečnom špurte tretí a udržal si cyklámenový dres pre lídra bodovacej súťaže.Nizzolo sa po dvanástich druhých miestach tešil z prvého etapového vavrínu na Gire. "Aj na štart tejto etapy som išiel s cieľom skončiť druhý. Nečakal som, že by sa mi práve Verone mohlo podariť prelomiť túto bilanciu a prvýkrát na Gire zvíťaziť," žartoval v prvom rozhovore Talian, ktorý vsadil na dlhý špurt a vyšlo mu to. Ružový dres pre vedúceho pretekára celkovej klasifikácie si udržal Egan Bernal z Kolumbie (Ineos Grenadiers). Sagan je 117. (+1:53,47).Už v úvode etapy sa na čele vytvorila trojčlenná skupinka, v ktorej boli Švajčiar Simon Pellaud a Taliano Samuele Rivi s Umbertom Marengom. Na prvej rýchlostnej prémii vo Ferrare triumfoval Marengo a získal 12 bodov, v pelotóne špurtujúci Kolombíjčan Fernando Gaviria päť a Sagan dva. Náskok slovenského jazdca na čele poradia o cyklámenový dres sa tak znížil na 14 bodov.Pelotón postupne zvyšoval tempo a deväťdesiat kilometrov pred cieľom bol náskok úniku už iba trojminútový. Gaviriovi začala tiecť krv z nosa a musel vyhľadal auto s doktorom. Pred druhou rýchlostnou prémiou v Bagnolo San Vito 53 km pred cieľom sa na čele vedúcej skupiny osamostatnil Rivi a prišiel si po tri bonusové sekundy. Pelotón neustále ukrajoval z náskoku tria a v Mantove strácal už iba minútu. Osem kilometrov pred cieľovou páskou pelotón pohltil Riviho, Pellauda i Marenga a bolo jasné, že o všetkom sa rozhodne v záverečnom špurte. V ňom sa presadil Nizzolo pred Affinim a Saganom, ktorý zdolal Gaviriu a udržal sa na čele bodovacej súťaže. Pred Nizzolom má náskok deviatich bodov. Tretí Talian Davide Cimolai stráca na Sagana 22 bodov a štvrtý Gaviria 25.