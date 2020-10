GIRO D'ITALIA: Thomas po páde v 3. etape odstúpil

Catania 6. októbra (TASR) - Britský cyklista Geraint Thomas odstúpil pred utorkovou 4. etapou z pretekov Giro d'Italia. Jazdec tímu Ineos utrpel ťažký pád v úvode tretej etape, keď sa mu pod koleso dostala odhodená fľaška, stratil rovnováhu a skončil na zemi.



Hoci etapu s ťažkosťami dokončil a večerné vyšetrenia neodhalili žiadne zlomeniny po opätovnej kontrole v utorok ráno sa rozhodol odstúpiť. Vyšetrenia totiž odhalili fraktúru panvy, informovala agentúra AFP. "Je to frustrujúce. Do týchto pretekov som dal veľa spravil som všetko, čo sa dalo a cítil som sa dobre, takže nie je príjemné takto skončiť. Dnes som chcel štartovať, ale mal som pocit, že niečo nie je v poriadku, tak som absolvoval ďalší sken," povedal Thomas.



"Nové röntgenové vyšetrenie objavilo malú fraktúru v spodnej časti panvy, ktorá nebola viditeľná na pondelkových snímkach," objasnil lekár Ineosu Phil Riley. Podľa jeho slov musel odstúpiť, v opačnom prípade by riskoval zhoršenie stavu.



Víťaz Tour de France 2018 odštartoval tohtoročné Giro štvrtým miestom v časovke a pred osudnou treťou etapou bol tretí v celkovej klasifikácii. Talianske preteky WorldTour nedokončil ani v roku 2017, keď predčasne skončil pre zranenie kolena. Informoval o tom portál cyclingnews.com.