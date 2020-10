Ulissi zvíťazil v 13.etape Giro d'Italia, Sagan na 24. mieste

Monselice 16. októbra (TASR) - Taliansky cyklista Diego Ulissi zvíťazil v 13. etape 103. ročníka Giro d'Italia. Jazdec tímu SAE Emirates zdolal na 192 km dlhej trati so štartom v Cervii a cieľom v Monselice v záverečnom špurte lídra celkovej klasifikácie Portugalčana Joaa Almeidu z Quick Stepu. Tretí bol Rakúšan Patrick Kondrad (Bora-hansgrohe). Slovenský reprezentant Peter Sagan v závere zaostal a do cieľa prišiel na 24. mieste so stratou 23 sekúnd na víťaza.



V piatok pripravili organizátori rovinatú trať so zvlneným záverom. Profil prvých 160 kilometroch mal plochý charakter, na trase boli dve šprintérske prémie. Pred cieľom však čakali na pretekárov dve stúpania. Najprv na vrchol Roccolo s dĺžkou 4,1 km a sklonom 8,3 percenta, Následne pred cieľovou rovinkou Calaone (2,1 km, so skonom 9,5%). Celkovo však jazdci museli zvládnuť iba 850 výškových metrov.



V úvode pretekov sa snažila kontrolovať tempo Bora-hansgrohe, ale už po pár kilometroch unikli Androni Simon Pellaud a Simone Ravanelli z tímu Androni Giocattoli-Sidermec spoločne s Geoffreym Bouchardom (Ag2r), Rodrigom Contrerasom (Astana), Harmom Vanhouckeom (Lotto), Alessandrom Tonellim (Bardiani) a Lorenzom Rotaom (Vini Zabú). Hlavný balík im však nedovolil príliš sa vzdialiť a odstup držal približne na dvoch minútach.



Na čele sa pohybovala sedmička jazdcov, ktorá si rozdelila aj šprintérsku prémiu v Rovigu. Päťdesiat kilometrov pred cieľom bola situácia rovnaká, pelotón kontroloval náskok utečencov, na čele balíka pracovala Bora. Postupne sa náskok lídrov znižoval a pred prvým stúpaním na Roccolo bol iba okolo minúty. Hneď v úvode kopca nastúpili jazdci Bory Matteo Fabbro so Saganom, oboch nasledovali Ben Swift (Ineos) a Diego Ulissi (SAE Team Emirtates). Medzitým sa rozpadla aj skupinka utečencov, na čele zostali Bouchard a Tonelli, pred hlavným poľom však mali iba polminútový náskok. O ten prišli na vrchole Calaone. Dopredu sa dostali favoriti na celkové poradia vrátane Joaa Almeidu, stíhala ich skupina aj so Saganom. Na to, aby ich dostihli, im však už nezostal priestor. V záverečnom špurte zvíťazil Ulissi pred Almeidom. Sagan prišiel s 23-sekundovým mankom na víťaza.