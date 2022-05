V 7. etape pretekov Giro d´Italia triumfoval K. Bouwman

Giro d´Italia - 7. etapa (Diamante - Potenza, 196 km):



1. Koen Bouwman (Hol./Jumbo-Visma) 5:12:30 h,

2. Bauke Mollema (Hol./Trek-Segafredo),

3. Davide Formolo (Tal./UAE-Team Emirates) obaja +2 s,

4. Tom Dumoulin (Hol./Jumbo-Visma) +19,

5. Davide Villella (Tal./Cofidis) +2:25 min,

6. Lennard Kämna (Nem./Bora-Hansgrohe) +2:59,

7. Vincenzo Albanese (Tal./EOLO-Kometa),

8. Joao Almeida (Portug./UAE-Team Emirates),

9. Alejandro Valverde (Šp./Movistar),

10. Richard Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers)



celkové poradie:



1. Juan Pedro Lopez (Šp./Trek-Segafredo) 28:39:05 h,

2. Kämna +38 s,

3. Reine Taaramäe (Est./Intermarche-Wanty Gobert Materiaux) +1:02 min,

4. Simon Yates (V. Brit./BikeExchange) +1:42,

5. Mauri Vansevenant (Belg./QuickStep-Alpha Vinyl) +1:51,

6. Joao Almeida (Portug./UAE-Team Emirates) +1:58,

7. Wilco Kelderman (Hol./Bora-Hansgrohe) +1:59,

8. Pello Bilbao (Šp./Bahrain Victorious) +2:00,

9. Romain Bardet (Fr./DSM) +2:06,

10. Carapaz



bodovacia súťaž:



1. Arnaud Demare (Fr./Groupama-FDJ) 147 bodov,

2. Biniam Girmay (Erit./Intermarche-Wanty Gobert Materiaux) 94,

3. Mark Cavendish (V. Brit./QuickStep-Alpha Vinyl) 78



vrchárska súťaž:



1. Bouwman 68 bodov,

2. Kämna 43,

3. Wout Poels (Hol./Bahrain Victorious) 27

Potenza 13. mája (TASR) - Holandský cyklista Koen Bouwman z tímu Jumbo-Visma sa stal víťazom piatkovej 7. etapy 105. ročníka pretekov Giro d´Italia. Na 196 km dlhej trati z Diamante do Potenzy zdolal o dve sekundy krajana Baukeho Mollemu z Treku-Segafredo a Taliana Davideho Formola z UAE-Team Emirates. Ružový dres vedúceho pretekára celkového poradia si udržal Španiel Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo).Bouwman si pripísal prvé víťazstvo na grandtourových podujatiach. Jeho najväčší úspech doteraz bol triumf v etape na Criterium du Dauphine v roku 2017.tešil sa v cieli Bouwman, ktorý sa posunul aj na prvú priečku poradia vrchárov.Pretekárov čakala kopcovitá trať so štyrmi horskými prémiami. Jedna bola prvej kategórie, dve druhej a jedna tretej. Najvyšší bod trate prekonali cyklisti približne 100 km pred cieľom. Stúpanie na Monte Sirino malo 32 km a priemerný sklon 3,9 percenta. V tom čase už na čele pracoval únik, v ktorom boli Bouwman, Mollema, ďalší Holanďania Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) a Wout Poels (Bahrain Victorious), Kolumbijčan Diego Camargo (EF Education-EasyPost) a Formola dopĺňal ďalší Talian Davide Villella (Cofidis). V celkovom poradí bol najvyššie Bouwman, ktorému pred štartom etapy patrila 35. priečka s mankom 5:30 min. Sedmička spolupracovala dobre a vypracovala si postupne až taký náskok, že Bouwman sa na chvíľu virtuálne prezliekol do ružového dresu. Jazdec Treku sa však na trati viac zaujímal o cyklámenový i modrý, keď zbieral body na šprintérskych i vrchárskych prémiách.Záverečná vrchárska prémia prišla na program 25 km pred cieľom. V stúpaní tretej kategórie na La Sellata zaútočil Dumoulin, zachytili ho Mollema a Formolo. Bouwman trpel, no napokon vedúce trio dostihol a prešiel vrcholom prvý. Dumoulin sa už do záverečného súboja o prvenstvo nezapojil a dúfal v úspech tímového kolegu Bouwmana. Dvadsaťosemročný jazdec to napriek výraznému výdaju síl v priebehu etapy zvládol a zaznamenal najväčší úspech v kariére.V sobotu cyklisti absolvujú rovinatú etapu s dĺžkou 153 km. Štart aj cieľ bude v Neapole.