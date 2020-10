Giro d'Italia: Za pád Wackermanna a Van Empela môže helikoptéra

Catania 6. októbra (TASR) – Za pád cyklistov Lucu Wackermanna a Etienna van Empela tesne pred koncom utorkovej 4. etapy 103. ročníka Giro d'Italia môže televízna helikoptéra. Podľa organizátorov podujatia letela príliš nízko, čím doslova odfúkla bariéry do cesty pretekárov tímu Vini Zabu a zapríčinila nehodu. Informovala o tom agentúra AFP.



Talian Wackermann po páde upadol do bezvedomia a museli ho previezť do nemocnice. "Lucu priviezla sanitka. Vôbec nič si nepamätal," povedal športový riaditeľ tímu Francesco Frassi. Jeho tímový kolega, Holanďan Van Empel vyviazol len so škrabancami. Oboch pretekárov klasifikovali a môžu pokračovať v pretekoch. Piata etapa je na programe v stredu 7. októbra.