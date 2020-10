Sagan: Tímu a fanúšikom som dlhoval víťazstvo

Slovenský cyklista Peter Sagan oslavuje na pódiu so šampanským po jeho víťazstve 10. etapy cyklistických pretekov Giro d'Italia na trati Lanciano - Tortoreto dlhej 177 km, v Tortorete 13. októbra 2020. Foto: TASR/AP

Tortoreto 13. októbra (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan márne čakal na víťazstvo na tohtoročnej Tour de France, no vynahradil si to premiérovým triumfom na Giro d'Italia. Pri debute na talianskej Grand Tour triumfoval v utorňajšej 10. etape a opäť výrazne prehovoril aj do bodovacej súťaže, v ktorej na druhom mieste stiahol manko na vedúceho Francúza Arnauda Demarea na dvadsať bodov.Jazdec tímu Bora-Hansgrohe absolvoval celý deň v úniku, napriek tomu mal na konci najviac síl a sólovou jazdou v záverečných desiatich kilometroch ukončil 461-dňové čakanie na 114. víťazstvo v profesionálnom pelotóne. "" povedal 30-ročný Slovák, ktorý zaokrúhlil počet cyklistov s víťazstvami na Gire, Tour aj Vuelte na 100.Sagan sa v tejto sezóne nepresadil na Strade Bianche ani Miláno-San Remo, sadla mu však klasikárska etapa. "" povedal Sagan na oficiálnej stránke svojho tímu.Pre Bora-Hansgrohe to bol celkovo vydarený deň, vo výsledkovej listine skončili v prvej desiatke aj Poliak Rafal Majka na šiestej a Rakúšan Patrick Konrad na siedmej pozícii. V priebežnom poradí je Konrad šiesty a Majka figuruje na ôsmej priečke. "" povedal športový riaditeľ nemeckého tímu Ján Valach.Sagan tento rok na TdF prvýkrát v kariére nefinišoval v Paríži v zelenom tričku víťaza bodovacej súťaže, v nedeľu 25. októbra však môže doviezť do Milána cyklámenový dres. Momentálne je jeho jediný reálny súper Demare, ku ktorému sa v utorok zásluhou plného zisku na rýchlostnej prémii a víťazstvu výrazne priblížil. "" uznal člen tímu Groupama-FDJ. Dvadsaťdeväťročný Francúz už na Gire 2020 vyhral tri rovinaté etapy (4., 6., 7.) a v stredu je na programe ďalšia, konkurovať mu však bude aj triumfom povzbudený Sagan.