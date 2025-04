Gregoire vyhral 3. etapu pretekov Okolo Baskicka

Okolo Baskicka 3. etapa (Zarautz - Beasain, 156,6 km):



1. Romain Gregoire (Fr./Groupama-FDJ) 3:45:24 h, 2. Maximilian Schachmann (Nem./Soudal-QuickStep), 3. Joao Almeida (Port./SAE Team Emirates-XRG), 4. Enric Mas (Šp./Movistar), 5. Mattias Skjelmose (Dań./Lidl-Trek), 6. Wilco Kelderman (Hol./Visma- Lease a Bike) všetci rovnaký čas







celkové poradie:



1. Schachmann 8:17:45 h, 2. Almeida +2 s, 3. Florian Lipowitz (Nem./Red Bull-Bora-Hansgrohe) +6, 4. Ilan van Wilder (Belg./Soudal QuickStep) +17, 5. Skjelmose +18, 6. Wilco Kelderman (Hol./Visma-Lease a Bike) +39

Beasain 9. apríla (TASR) - Francúzsky cyklista Romain Gregoire sa stal víťazom tretej etapy pretekov Okolo Baskicka. Jazdec tímu Groupama-FDJ zvládol 156,6 km dlhú trať z Zarautzu do Beasainu za 3:45:24 hodiny. Druhý skončil Nemec Maximilian Schachmann (Soudal-QuickStep), ktorý si udržal prvú priečku v celkovej klasifikácii.Stredajšia trasa mala sedem vrchárskych prémii, na ktorých sa neustál útočilo a menilo sa poradie na čele. V závere išiel dlho v úniku Francúz Clement Berthet (AG2R), no pred posledným stúpaním ho dobehla skupina favoritov, v ktorej bolo asi už len 20 pretekárov. Na vrchole Lazkaomendi (1,4 km, 10%) bol prvý Schachmann pred Gregoirom, no v zjazde ich predbehol úradujúci španielsky šampión Alex Aranburu (Cofidis) a tesný náskok si udržal až do cieľa. Dvadsaťdeväťročný pretekár si však v závere skrátil kruhový objazd prejazdom po nepovolenej a kratšej strane a krátko po príchode do cieľa ho jury diskvalifikovala a preradila na závere skupiny, v ktorej prišiel do cieľa. Zo svojho ôsmeho víťazstva v kariére sa tak tešil pôvodne druhý Gregoire.