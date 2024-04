Gregoire vyhral piatu etapu Okolo Baskicka, na čele zostal Jensen

výsledky 5. etapy Okolo Baskicka (Vitoria-Gasteiz - Amorebieta-Etxano, 175,9 km):



1. Romain Gregoire (Fr./Groupama-FDJ) 3:43:28 h, 2. Orluis Aular (Ven./Caja Rural-Seguros RGA), 3. Maximilian Schachmann (Nem./Bora-Hansgrohe), 4. Quentin Pacher (Fr./Groupama-FDJ), 5. Alex Aranburu Deba (Šp./Movistar), 6. Santiago Buitrago Sanchez (Kol./Bahrain Victorious), 7. Pello Bilbao (Šp./Bahrain Victorious), 8. Damien Howson (Austr./Q36.5 Pro Cycling Team), 9. Samuele Battistella (Tal./Astana Qazaqstan Team), 10. Carlos Rodriguez Cano (Šp./Ineos Grenadiers) všetci rovnaký čas ako víťaz



celkové poradie po 5. etape:



1. Mattias Skjelmose Jensen (Dán./Lidl-Trek) 12:19:39 h, 2. Maximilian Schachmann (Nem./Bora-Hansgrohe) +2 s, 3. Juan Ayuso Pesquera (Šp./SAE Team Emirates) +4, 4. Kevin Vauquelin (Fr./Arkéa - B&B Hotels) +6, 5. Romain Gregoire (Fr./Groupama-FDJ) +8, 6. Brandon McNulty (USA/SAE Team Emirates) +13



Amorebieta-Etxano 5. apríla (TASR) - Francúzsky cyklista Romain Gregoire zvíťazil v piatkovej 5. etape pretekov Okolo Baskicka, ktorá viedla z Vitorie-Gasteiz do Amorebiety-Etxano (175,9 km). Jazdec tímu Groupama-FDJ sa presadil v záverečnom šprinte tesne pred Orluisom Aularom z Venezuely (Caja Rural-Seguros RGA) a Nemcom Maximilianom Schachmannom (Bora-Hansgrohe). Na čele celkovej klasifikácie zostal Dán Mattias Skjelmose Jensen z tímu Lidl-Trek.Ani piaty deň na podujatí sa nezaobišiel bez pádu favoritov. Hromadný pád sa udial neďaleko Manarie, zaplietlo sa do neho niekoľko jazdcov. Tentokrát putoval do nemocnice domáci Mikel Landa, ktorý si zlomil kľúčnu kosť. Španielsky pretekár odstúpil z podujatia, rovnako ako Gil Gelders, jeho belgický kolega z tímu Soudal Quick-Step.O zaujímavý únik sa postarali 30 kilometrov pred cieľovou páskou Staune-Mittet (Visma), Kwiatkowski (Ineos), Donovan (Q36.5), Rochas (Groupama-FDJ) a Ruiz (EKP), ktorí si vytvorili polminútový náskok pred hlavnou skupinou. Napokon ich však pelotón dostihol. V záverečnom kilometri zaútočil Carlos Rodriguez (Ineos), na cieľovej rovinke ho však stiahol nástup Schachmanna, za ním sa vyviezli Aular a Gregoire a práve Francúz napokon dokázal etapu v tesnom finiši vyhrať.Jensen, ktorý sa dostal na čelo celkovej klasifikácie vo štvrtok po ťažkom páde a odstúpení favoritov Primoža Rogliča, Jonasa Vingegaarda a Remca Evenepoela, si udržal žltý dres. Vedie o dve sekundy pred Schachmannom.