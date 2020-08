Haute-Saône vo Vogézach chce zorganizovať MS v cyklistike

Paríž 30. augusta (TASR) - Majstrovstvá sveta v cyklistike by sa mohli uskutočniť v departmente Haute-Saône vo francúzskych Vogézach. Francúzska cyklistická federácia (FFC) sa v nedeľu dohodla s predstaviteľmi regiónu na podmienkach organizácie šampionátu, definitíva by mala byť známa v utorok 1. septembra, keď o dejisku MS rozhodne Medzinárodná cyklistická únia. UCI už dávnejšie oznámila, že by svetový šampionát rada ponechala v pôvodnom termíne 20.-27. septembra.



Pôvodne mali MS hostiť švajčiarske mestá Aigle a Martigny, no tie sa usporiadateľských práv vzdali po tom, čo švajčiarska vláda pre pandémiu koronavírusu predĺžila zákaz organizácie podujatí s viac než 1000 účastníkmi až do 1. októbra. UCI narýchlo hľadala náhradné dejisko, na ponuku reflektoval department Haute-Saône v regióne Burgundsko - Franche-Comté. Ten v pohorí Vogézy ponúka trať aj s kopcom La Planche des Belles Filles, známym z Tour de France. Práve na La Planche des Belles Filles bude 19. septembra vrcholiť predposledná 20. etapa tohtoročnej Tour de France, 36 km dlhá časovka do vrchu. Podľa návrhu francúzskej strany by po časovke TdF mohli v tomto regióne kontinuálne pokračovať cyklistické zápolenia svetovým šampionátom, prvé tituly by sa rozdávali už v nedeľu 20. septembra. FFC uviedla, že počas MS by bola použitá presne tá istá infraštruktúra a bezpečnostné opatrenia, ako počas 19. etapy Tour.



Podľa portálu insidethegames.biz má záujem o usporiadanie septembrových MS aj taliansky región Valdera. Ako však informovala agentúra DPA, v prospech Vogéz nahráva skutočnosť, že ponúkajú podobnú kopcovitú trať, aká mala byť v Aigle/Martigny. Trojnásobný majster sveta Peter Sagan sa v tomto roku neplánoval na MS vzhľadom na profil trate zúčastniť.