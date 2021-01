Cyklista Hirschi sa po odchode z DSM dohodol na zmluve so SAE-Team

Bern 9. januára (TASR) - Švajčiarsky cyklista Marc Hirschi sa štyri dni po prekvapivom odchode z nemeckej stajne DSM dohodol na novej zmluve s tímom Spojených arabských emirátov, za ktorý bude jazdiť v prebiehajúcej i nasledujúcich dvoch sezónach.



Dvadsaťdvaročný Hirschi v utorok predčasne rozviazal zmluvu s DSM, v uplynulých sezónach známym ako Sunweb. Jeden z najväčších talentov svetovej cyklistiky mal platný kontrakt do konca roka 2021. Ani jedna strana vtedy nechcela tento krok komentovať, no bolo zrejmé, že Švajčiar dlho bez tímu nezostane.



Hirschi pôsobil v DSM od roku 2018. V jeho farbách vyhral MS i ME do 23 rokov a v roku 2020 zažil prelomovú sezónu. Vyhral etapu na Tour de France, klasiku La Fleche Wallonne, získal bronz v hromadných pretekoch na majstrovstvách sveta a skončil druhý na Liege - Bastogne - Liege. V novom pôsobisku sa stretne s úradujúcim víťazom Tour de France Tadejom Pogačarom zo Slovinska. Informovala agentúra AP.