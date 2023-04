Cyklistika: Holanďan Van der Poel vyhral 120. ročník Paríž - Roubaix

120. ročník Paríž - Roubaix (Compigne - Roubaix, 256,6 km):



1. Mathieu van der Poel (Hol./Alpecin-Deceuninck) 5:28:41 h, 2. Jasper Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck) +46 s, 3. Wout van Aert (Belg./Jumbo-Visma) rovnaký čas, 4. Mads Pedersen (Dán./Trek-Segafredo) +50, 5. Stefan Küng (Švaj./Groupama-FDJ), 6. Filippo Ganna (Tal./Ineos Grenadiers) obaja rovnaký čas, 7. John Degenkolb (Nem./DSM) +2:35, 8. Max Walscheid (Nem./Cofidis) +3:31, 9. Laurenz Rex. (Belg./Intermarché-Circus-Wanty) +3:35, 10. Christophe Laporte (Fr./Jumbo-Visma) +4:11, ... Peter SAGAN (SR/TotalEnergies) po páde nedokončil

Paríž 9. apríla (TASR) - Holandský cyklista Mathieu van der Poel triumfoval na 120. ročníku slávnych pretekov Paríž - Roubaix. Jazdec stajne Alpecin-Deceuninck sa presadil po úniku a 256,6 km dlhú trasu z Compigne na velodróm v Roubaix zvládol za 5:28:42 hodiny. Druhý finišoval jeho tímový kolega Jasper Philipsen z Belgicka a tretí skončil Wout van Aert (Jumbo-Visma). Slovák Peter Sagan (TotalEnergies) po páde preteky nedokončil.Van der Poelovi vyšiel útok asi 16 km pred cieľom po tom, ako jeho najväčší súper van Aert dostal na kockách defekt. Dvadsaťosemročný Holanďan získal pred čelnou skupinou náskok približne 25 sekúnd a na posledných kilometroch si ho už bez väčších problémov udržal. Na velodróme v Roubaix tak oslávil už druhé monumentálne víťazstvo za necelý mesiac. V marci triumfoval na Miláno - San Remo, pred týždňom skončil druhý na Okolo Flámska. "" povedal v televíznom rozhovore.Tretí monument sezóny sa išiel už klasicky od štartu vo veľmi vysokom tempe a tak sa ani úvodný únik nerodil ľahko. Jonas Koch (Bora-Hansgrohe), Sjoerd Bax (SAE Team Emirates), Juri Hollmann (Movistar) a Derek Gee (Izrael-Premier Tech) sa oddelili až po 70 km, asi 20 kilometrov pred úvodným z 29 úsekov na kockách. Cyklisti po nich v nedeľu prešli dokopy až 54,5 kilometrov. Na druhom úseku z Viesly do Quiévy prišlo k väčšiemu pádu, po ktorom skončil na zemi aj Peter Sagan. Stalo sa to asi 150 km pred cieľom, jazdec TotalEnergies sa po kolízii len ťažko zdvíhal zo zeme a museli ho ošetrovať. Sagan vo svojej rozlúčkovej sezóne s cestnou cyklistikou spadol už v druhej z troch monumentálnych klasík, ktoré boli tradične súčasťou jeho jarného itineráru. Pred týždňom nedokončil preteky Okolo Flámska a pre zranenia musel odstúpiť aj z Roubaix.Na sektore číslo 20 zaútočil Wout van Aert (Jumbo-Visma) a okamžite roztrhal pelotón. Na jeho zrýchlenie okamžite zareagoval Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) i Mads Pedersen (Trek-Segafredo). Medzi lídrami boli diery, no postupne sa na čele vytvorila silná skupina, v ktorej mal van der Poel k sebe aj tímových kolegov Philipsena a Gianniho Vermeerscha, ďalej v nej boli Stefan Küng (Groupama-FDJ), Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), John Degenkolb (DSM), Max Walscheid (Cofidis), Pedersen a van Aert, ktorý išiel pôvodne spoločne s Christopheom Laporteom. Jeho tímový kolega však dostal v Arenberskom lese defekt a nabral stratu.Francúzsky pretekár sa ešte snažil dotiahnuť späť, v čom mu pomáhal ďalší jazdec Jumba Nathan van Hooydonck, ale z náskoku čelnej skupiny sťahovali len minimálne. Aj preto, že o ich snahe sa dozvedel van der Poel a na ďalších kockách trikrát po sebe zaútočil, 30 km pred cieľom s ním zostali už len Philipsen, van Aert, Küng, Ganna, Pedersen a Degenkolb. Na poslednom päťhviezdičkovou úseku Carrefour de l'Arbre necelých 20 km pred cieľom najprv van der Poel vytlačil Degenkolba, nemecký pretekár skončil na zemi a prišiel o šancu na víťazstvo. Následne zaútočil van Aert, ale hneď na to dostal defekt a okamžite mu ušiel van der Poel. Bol to smolný, no rozhodujúci moment pretekov. Holanďan si rýchlo vypracoval 25-sekundový náskok, ktorý už z rúk nepustil. V špurte dvojice si prišiel pre druhé miesto jeho tímový kolega Philipsen.