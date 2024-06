Jayco vyhral tímovú časovku Okolo Slovenska, Pierre Baguette 18.

Okolo Slovenska - tímová časovka (Dunajská Streda - Dunajská Streda, 28,8 km)



1. Jayco AlUla (Austr.) 31:43,51 min, 2. Soudal Quick-Step (Belg.) +25,36 s, 3. Q36.5 Pro Cycling Team (Švajč.) +35,55, 4. Lotto Dstny (Belg.) +50,33, 5. Cofidis +1:23,42 min, 6. Arkéa-B&B Hotels Continentale (oba Fr.) +1:25,10,... 18. Pierre Baguette Cycling +3:22,38,..., 20. Dukla Banská Bystrica (oba SR) +4:01,70



celková klasifikácia: 1. Maximilian Walscheid (Nem./Jayco-AlUla), 2. Mauro Schmid (Švajč./Jayco-AlUla), 3. Anders Foldager (Dán./Jayco-AlUla), 4. Felix Engelhardt (Nem./Jayco-AlUla), 5. Callum Scotson (Austr./Jayco-AlUla) všetci 31:43 min, 6. Gil Gelders (Belg.) +25 s,..., 18. Martin SVRČEK (SR/Soudal Quick-Step) +1:02 min, 40. Lukáš KUBIŠ (SR/Elkov - Kasper) +1:53,..., 54. Matúš ŠTOČEK (SR/ATT Investments) +2:00

Dunajská Streda 26. júna (TASR) - Austrálsky tím Jayco-AlUla zvíťazil v stredajšej tímovej časovke na cyklistických pretekoch Okolo Slovenska. Úvodnú etapu 68. ročníka zvládli v čase 31:43,51 min a ich pretekár Max Walscheid si navliekol ako prvý žltý dres pre lídra celkového poradia. Spomedzi slovenských tímov si najlepšie počínal Pierre Baguette Cycling, ktorý aj s trojnásobným majstrom sveta Petrom Saganom skončil na 18. pozícii so stratou 3:22,38 min.Walscheid doviedol svoj tím do cieľa ako prvý.citoval portál cycling-info.sk priebežného lídra celkovej klasifikácie.Tohtoročná tímová časovka so štartom a cieľom v Dunajskej Strede pri MOL Aréne mala rovinatý charakter a dĺžku 28,8 kilometra. Táto disciplína je súčasťou pretekov iba po piatykrát v histórii, naposledy ju absolvovali pretekári pred desiatimi rokmi.Súčasťou Pierre Baguette Cycling sú okrem Sagana aj krajania Simon Gottstein, Andrej Líška, Dušan Oravec, Samuel Skladan a českí jazdci Tomáš Kalojíros, Tomáš Novák a Daniel Vysočan.Najlepším Slovákom bol Martin Svrček, ktorého tím Soudal Quick-Step obsadil s mankom 25,36 sekundy druhú priečku. Svrčekovi patrila v celkovej klasifikácii 18. priečka (+1:02 min).uviedol Svrček. Ďalšie slovenské družstvo Dukla Banská Bystrica obsadilo 20. miesto s mankom 4:01,70 min.Podujatie pokračuje ďalšou etapou, ktorá smeruje z Nitry do Hlohovca a meria 192 km so zvlneným terénom cez myjavské kopanice.