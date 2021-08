Johannessen vyhral Tour de l'Avenir, Rodriguezov útok tesne nestačil

výsledky 9. etapy (La Toussuire - Col du Petit Saint-Bernard, 151,6 km):



1. Carlos Rodriguez (Šp.) 4:22:40 h,

2. Georg Steinhauser (Nem.) +1:52,

4. Filippo Zana (Tal.) rovnaký čas,

4. Tobias Halland Johannessen (Nór.) +2:11, ...

47. Lukáš KUBIŠ +24:11,

49. Matúš ŠTOČEK rovnaký čas, 100. Filip LOHINSKÝ +40:43, Adam FOLTÁN (všetci SR) nedokončil



celkové poradie:

1. T. Johannessen 28:11:19 h,

2. Rodriguez +7 s,

3. Zana +2:05, ...

67. ŠTOČEK +1:13:39,

69. KUBIŠ +1:15:53,

90. LOHINSKÝ +1:36:15

Paríž 22. augusta (TASR) - Nórsky cyklista Tobias Halland Johannessen sa stal celkovým víťazom 57. ročníka pretekov Tour de l'Avenir.Záverečná 9. etapa "malej Tour de France" pre reprezentačné tímy do 23 rokov priniesla obrovskú drámu. Pred 151,6 km trasou z La Toussuire na vrchol Col du Petit Saint-Bernard s 4280 výškovými metrami mal Johannessen výrazný náskok 2:18 minúty pred druhým Carlosom Rodriguezom. Dvadsaťročný Španiel však predviedol v nedeľu parádny výkon a po 70 km dlhom sóle si prišiel po víťazstvo. Do cieľa dorazil dve minúty pred prenasledovateľmi a tŕpol, či mu bude náskok stačiť aj na celkové prvenstvo. Johannessen však na záverečnom stúpaní ešte našiel zvyšok svojich síl a do cieľa prišiel s mankom 2:11 min. Celkový triumf si tak udržal len o sedem sekúnd.Zo štvorice Slovákov obsadil Lukáš Kubiš 47. miesto so stratou 24:11 min, Matúš Štoček bol rovnakom čase 49. Filip Lohinský obsadil stú pozíciu, Adam Foltán etapu nedokončil. V celkovom poradí skončil najvyššie Štoček na 67. pozícii.