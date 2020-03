Kanadský súd zamietol žalobu ruských cyklistov na WADA

Montreal 25. marca (TASR) - Kanadský súd zamietol žalobu trojice ruských dráhových cyklistov na Svetovú antidopingovú agentúru (WADA) a kanadského právnika Richarda McLarena za poškodenie dobrého mena. V stredu o tom informovali predstavitelia WADA.



Vyšší ontárijský súd vo februárovom zdôvodnení uviedol, že vo veci už predtým rozhodol Športový arbitrážny súd (CAS), pod ktorého jurisdikciu kauza patrí. CAS ešte pred OH v roku 2016 zamietol odvolanie sa trojice Kirill Svešnikov, Dmitrij Strachov a Dmitrij Sokolov. Tí mali na olympiáde v Riu de Janeiro štartovať v tímovej stíhačke, ale po správe McLarena o dopingu v Rusku do Brazílie nemohli cestovať.



Ruskí cyklisti žalovali WADA a McLarena za to, že ich údajne "neférovo vtiahli do dopingového vyšetrovania a skompromitovali" a následkom toho prišli o účasť na OH. Informovala agentúra AP.