Konanie Tour v lete by bol zločin proti ľudskosti, vyhlásil Douillet

Paríž 4. apríla (TASR) - Konanie cyklistických pretekov Tour de France v plánovanom letnom termíne je šialenstvo a zločin proti ľudskosti. Vyhlásil to bývalý francúzsky minister športu David Douillet, ktorému sa nepáčia snahy organizátorov udržať podujadie v kalendári napriek pandémii nového koronavírusu.



Štart najslávnejších etapových pretekov sveta je naplánovaný na 27. júna v Nice, vyvrcholiť by mali 19. júla tradične na Elyzejských poliach v Paríži. O prípadnom odložení pretekov sa bude rozhodovať 15. mája. Podľa Douilleta, ktorý bol minister športu v rokoch 2011 a 2012, majú zdravotné riziká konania Tour vyššiu váhu než finančné dôsledky prípadného odloženia či zrušenia pretekov.



"Boh vie, že som fanúšik Tour de France, žiadne leto nevynechám ani jednu etapu," povedal dvojnásobný olympijský šampión a štvornásobný majster sveta v džude. "Pokiaľ budeme mať dostatok nástrojov na to, aby sme získali istotu, že všetci jazdci a diváci budú otestovaní a na koronavírus negatívni, tak prečo nie. Ale to sa zrejme nestane. Neexistuje vakcína, nič. A ľudia umierajú," citoval Douilleta portál cyclingnews.com.



Ten prirovnal možnosť konania Tour k marcovým komunálnym voľbám, ktoré vo Francúzsku neodložili napriek vládnym opatreniam proti šíriacemu sa koronavírusu. "Zúril som, že sa voľby konali. Nebál som sa povedať, že to bol zločin proti ľudskosti. A konanie Tour v týchto podmienkach je pre mňa to isté. Je to šialenstvo," uviedol Douillet pre francúzsku televíziu.



Zástupcovia tímov pritom podporujú snahu organizátorov odjazdiť tohtoročnú Tour. "Tour de France je najdôležitejšia udalosť roka pre nás i pre našich sponzorov. Ak sa uskutoční, môžeme sa na všetko pozerať optimisticky," povedal nedávno Ralph Denk, riaditeľ tímu Bora-hansgrohe, v ktorom pôsobí aj slovenský reprezentant Peter Sagan.