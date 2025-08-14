Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kubiš skončil v časovke na Okolo Dánska na 21. mieste

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Kubiš vyrazil do tretej etapy ako druhý muž celkového poradia so stratou štyroch sekúnd na Pedersena.

Autor TASR
Kerteminde 14. augusta (TASR) - Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil 21. miesto vo štvrtkovej časovke na 14,3 km na pretekoch Okolo Dánska. Jazdec tímu Unibet Tietema Rockets stratil v etape so štartom a cieľom v meste Kerteminde 45 sekúnd na víťazného Švéda Jakoba Söderqvista zo stajne Lidl-Trek (15:28 min). Druhý skončil Belgičan Alec Segaert (Lotto) a tretí bol domáci Mads Pedersen (Lidl-Trek).

Kubiš vyrazil do tretej etapy ako druhý muž celkového poradia so stratou štyroch sekúnd na Pedersena. V časovke predviedol dobrý výkon, no na najlepších nestačil a tak sa prepadol aj v celkovej klasifikácii, v ktorej mu patrí štvrté miesto. Na čele sa udržal Pedersen, na druhé miesto poskočil Niklas Larsen (PL Beton Bornholm) s mankom desať sekúnd a tretí je Söderqvist (+34 s). Kubiš stráca 35 sekúnd.

V piatok je na programe 226,9 km dlhá etapa zo Svendborgu do Vejle s množstvo krátkych, ale prudkých kopčekov. Preteky finišujú v sobotu opäť klasikárskou etapou s cieľom v Silkeborgu.
