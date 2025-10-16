Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kubiš skončil v časovke na Okolo Holandska na 15. priečke

Na snímke slovenský pretekár Lukáš Kubiš z tímu Unibet Tietema Rockets máva divákom pred štartom 1. etapy 69. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska v Bardejove v stredu 17. septembra 2025. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

V celkovom hodnotení patrí Kubišovi 16. priečka. Od vedúceho Haytera má odstup 54 sekúnd.

Etten-Leur 16. októbra (TASR) - Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil 15. miesto vo štvrtkovej 2. etape pretekov Okolo Holandska, ktorou bola rovinatá časovka na 14,8 km v obci Etten-Leur. Jazdec tímu Unibet Tietema Rockets zaostal o 43 sekúnd za víťazným Britom Ethanom Hayterom zo Soudalu Quick-Step.

