Kubiš skončil v časovke na Okolo Holandska na 15. priečke
V celkovom hodnotení patrí Kubišovi 16. priečka. Od vedúceho Haytera má odstup 54 sekúnd.
Autor TASR
Etten-Leur 16. októbra (TASR) - Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil 15. miesto vo štvrtkovej 2. etape pretekov Okolo Holandska, ktorou bola rovinatá časovka na 14,8 km v obci Etten-Leur. Jazdec tímu Unibet Tietema Rockets zaostal o 43 sekúnd za víťazným Britom Ethanom Hayterom zo Soudalu Quick-Step.
