Lampaert vyhral Bruggy - De Panne, Juraj Sagan nedokončil

Výsledky 44. ročníka Driedaagse Bruggy – De Panne:



1. Yves Lampaert 3:57:06 h, 2. Tim Declercq (obaja Belg./Deceuninck-QuickStep) +21 s, 3. Tim Merlier (Belg./Alpecin-Fenix) +22, 4. John Degenkolb (Nem./Lotto Soudal), 5. Jean-Pierre Drücker (Lux./Bora-Hansgrohe), 6. Matteo Trentin (Tal./CCC), 7. Bert van Lerberghe (Belg./Deceuninck-QuickStep), 8. Stefan Küng (Švaj./Groupama-FDJ), 9. Kasper Asgreen (Dán./Deceuninck-QuickStep) všetci rovnaký čas, 10. Jonas Rickaert (Belg./Alpecin-Fenix) +29, ... Juraj SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) nedokončil

De Panne 21. októbra (TASR) - Belgický cyklista Yves Lampaert vyhral záverečné jednodňové preteky tohtoročného posunutého kalendára WorldTour - 44. ročník Bruggy-De Panne. Jazdec stajne Deceuninck - Quick Step sa presadil po záverečnom úniku a do cieľa prišiel o 21 sekúnd pred svojím krajanom a tímovým kolegom Timom Declercqom. Tretí finišoval ďalší Belgičan Tim Merlier z Alpecinu-Fenix. Slovenský cyklista Juraj Sagan v drese Bora-Hansgrohe preteky nedokončil.Pre dvadsaťdeväťročného Lampaerta to bolo prvé víťazstvo od vlaňajšieho triumfu v celkovom poradí na pretekoch Okolo Slovenska. Dokopy je to jeho jedenásta výhre medzi profesionálmi. "" citoval víťaza portál Cycling News.Šprintérsku klasiku poznačil silný vietor a organizátori museli dokonca počas pretekov skrátiť trať o približne 25 kilometrov. Nepriaznivé počasie sa predviedlo už krátko po štarte, keď sa na bočnom vetre potrhal pelotón a prišlo aj k prvým pádom. Na zemi skončili Oliver Naesen (AG2R), Michal Kwiatkowski (Ineos) či Sep Vanmarcke (EF). Po 40 km vypadol z hlavnej skupiny jeden z veľkých favoritov Caleb Ewan (Lotto) a o niečo neskôr preteky vzdal. Postupom času sa k vetru pridal aj dážď a preteky sa ešte sťažili, odstúpili aj Kwiatkowski, ši Sonny Colbrelli (Bahrain - McLaren), do čelnej skupiny sa nedostal Alexander Kristoff (SAE-Team Emirates). Približne 40 km pred cieľom sa rozdelila aj vedúca skupina. Vpredu mal až štvorčlenné zastúpenie QuickStepu, troch pretekárov aj Alpecin-Fenix, no 17 km pred koncom prišiel o svojho lídra Mathieua van der Poela, ktorý po páde skončil. QuickStep využil svoju obrovskú prevahu, keď sedem kilometrov pred koncom zaútočil Lampaert a vyhral pred tímovým kolegom Declercqom a ďalším krajanom Merlierom (Alpecin-Fenix).