Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 16. október 2025Meniny má Vladimíra
< sekcia Šport

Magnier triumfoval aj v 3. etape na Okolo Kuang-si

.
Francúzsky cyklista Paul Magnier. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

V celkovom poradí vedie o 20 sekúnd pred Nemcom Maxom Kanterom z Astany a Belgičanom Jordim Meeusom (Red Bull-Bora-Hansgrohe).

Autor TASR
Pa-ma 16. októbra (TASR) - Francúzsky cyklista Paul Magnier triumfoval po úvodných dvoch etapách aj v tretej na podujatí Okolo Kuang-si a je na čele celkového poradia pretekov. Jazdec tímu Soudal Quick-Step potvrdil úlohu favorita v hromadnom špurte v závere 214 km dlhej etapy a v prebiehajúcej sezóne dosiahol už svoje 17. víťazstvo. V celkovom poradí vedie o 20 sekúnd pred Nemcom Maxom Kanterom z Astany a Belgičanom Jordim Meeusom (Red Bull-Bora-Hansgrohe).



Okolo Kuang-si - výsledky 3.etapy (Ťing-si - Pa-ma, 214 km):

1. Paul Magnier (Fr./Soudal Quick-Step) 4:50:0Z6 h, 2. Jordi Meeus (Belg./Red Bull-Bora-Hansgrohe), 3. Max Kanter (Nem./XDS Astana), 4. Stanislaw Aniolkowski (Poľ./Cofidis), 5. Daniel Skerl (Tal./Bahrajn-Victorious), 6. Oded Kogut (Izr./Izrael-Premier Tech) všetci rovnaký čas



celkové poradie:

1. Magnier 11:54:23 h, 2. Kanter +20 s, 3. Meeus rovnaký čas
.

Neprehliadnite

PRI ROŽŇAVE SA ZRAZILI DVA VLAKY: Sedem ľudí je v kritickom stave

POLÍCIA ŽIADA O POMOC: Muž sa vo vlaku dopustil hrubej neslušnosti

Slovenčina: Prečo nemáme vybrané slová po f?

Ako z filmu: Pri pokuse vysťahovať rodinu zabil výbuch 3 policajtov