Magnier triumfoval aj v 3. etape na Okolo Kuang-si
V celkovom poradí vedie o 20 sekúnd pred Nemcom Maxom Kanterom z Astany a Belgičanom Jordim Meeusom (Red Bull-Bora-Hansgrohe).
Autor TASR
Pa-ma 16. októbra (TASR) - Francúzsky cyklista Paul Magnier triumfoval po úvodných dvoch etapách aj v tretej na podujatí Okolo Kuang-si a je na čele celkového poradia pretekov. Jazdec tímu Soudal Quick-Step potvrdil úlohu favorita v hromadnom špurte v závere 214 km dlhej etapy a v prebiehajúcej sezóne dosiahol už svoje 17. víťazstvo. V celkovom poradí vedie o 20 sekúnd pred Nemcom Maxom Kanterom z Astany a Belgičanom Jordim Meeusom (Red Bull-Bora-Hansgrohe).
Okolo Kuang-si - výsledky 3.etapy (Ťing-si - Pa-ma, 214 km):
1. Paul Magnier (Fr./Soudal Quick-Step) 4:50:0Z6 h, 2. Jordi Meeus (Belg./Red Bull-Bora-Hansgrohe), 3. Max Kanter (Nem./XDS Astana), 4. Stanislaw Aniolkowski (Poľ./Cofidis), 5. Daniel Skerl (Tal./Bahrajn-Victorious), 6. Oded Kogut (Izr./Izrael-Premier Tech) všetci rovnaký čas
celkové poradie:
1. Magnier 11:54:23 h, 2. Kanter +20 s, 3. Meeus rovnaký čas
