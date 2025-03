Martinez sa stal víťazom 5. etapy Paríž-Nice

Výsledky 5. etapy pretekov Paríž-Nice (Saint-Just-en-Chevalet-La Cote-Saint-Andre, 203,3 km):



1. Lenny Martinez (Fr./Bahrain Victorious) 4:36:23 h, 2. Clement Champoussin (Fr./XDS Astana) +3 s, 3. Matteo Jorgenson (USA/Visma), 4. Harold Tejada (Kol./XDS Astana), 5. Florian Lipowitz (Rak./Red Bull-Bora Hansgrohe) všetci +6, 6. Joao Almeida (Portug./SAE Team Emirates) +7



Celkové poradie po 5. etape:



1. Jorgenson 16:27:26 h, 2. Jonas Vingegaard (Dán./Visma) +22 s, 3. Lipowitz +36, 4. Almeida +40, 5. Martinez +55, 6. Mattias Skjelmose Jensen (Dán./Lidl-Trek) +57





La Côte-Saint-Andre 13. marca (TASR) - Francúzsky cyklista Lenny Martinez sa stal víťazom kopcovitej 5. etapy pretekov Paríž-Nice zo Saint-Just-en-Chevalet do La Cote-Saint-Andre dlhej 203,3 km. Jazdec tímu Bahrain Victorious triumfoval s náskokom troch sekúnd pred svojím krajanom Clementom Champoussinom.Tretí skončil Američan Matteo Jorgensen, ktorý sa stal novým lídrom celkového poradia. Dán Jonas Vingegaard sa totiž v strede etapy nevyhol pádu a na Jorgensena stráca 22 sekúnd. Vingegaaard si porezal peru a musel vyhľadať medicínske vozidlo, rýchlo sa však vrátil do pelotónu a napokon prišiel do cieľa na 16. mieste.