Belgičan Thibau Nys triumfoval v pretekoch mužov do 23 rokov

ME v talianskom Trentine



Cestné preteky mužov U23:



1. Thibau Nys (Belg.) 3:06:57 h,

2. Filippo Baroncini (Tal.),

3. Juan Ayuso (Šp.),

4. Erik Fetter (Maď.),

5. Lennert Van Eetvelt (Belg.),

6. Filippo Zana (Tal.) všetci rovnaký čas,

7. Louis Barré (Fr.) +4 s,

8. Marijn van den Berg (Hol.),

9. Jakub Ťoupalík (ČR),

10. Tobias Bayer (Rak.) všetci + 19,

... 46. Lukáš KUBIŠ +5:59 min, .... Adam FOLTÁN, Tobias VANČO, Pavol ROVDER, Filip LOHINSKÝ a Matúš ŠTOČEK (všetci SR) nedokončili

Trento 11. septembra (TASR) - Majstrom Európy v cestných pretekoch cyklistov do 23 rokov sa na šampionáte v talianskom Trente stal Belgičan Thibau Nys. Druhý skončil Talian Filippo Baroncini a tretí bol Juan Ayuso zo Španielska. Slovák Lukáš Kubiš prišiel do cieľa na 46. mieste s odstupom 5:59 min na víťaza, jeho krajania Adam Foltán, Tobias Vančo, Pavol Rovder, Filip Lohinský a Matúš Štoček preteky nedokončili.Cyklistov čakala 134 km dlhá trať, na programe bolo desať okruhov so stúpaním Povo (4,7 percenta). Po prvom kole boli všetci Slováci v pelotóne, no neskôr odpadli Rovder, Lohinský, Foltán a Vančo. Neskôr stiahli z trate aj Štočeka.Rozhodovalo sa v záverečnom špurte 35-členného balíka, kde mal najviac síl Belgičan Nys.