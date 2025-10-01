< sekcia Šport
Evenepoel získal suverénne zlato v časovke mužov Elite
Evenepoel v jazde proti chronometru potvrdil úlohu favorita a nadviazal na triumf z minulotýždňových MS v Rwande.
Drome-Ardeche 1. októbra (TASR) - Belgický cyklista Remco Evenepoel získal na ME vo francúzskom Drome-Ardeche zlatú medailu v časovke mužov Elite. Na 24 km dlhej trati triumfoval suverénnym spôsobom s náskokom 43,37 s pred Talianom Filippom Gannom. Bronz vybojoval Dán Niklas Larsen (+1:08,56 min).
Evenepoel v jazde proti chronometru potvrdil úlohu favorita a nadviazal na triumf z minulotýždňových MS v Rwande. Od úvodného medzičasu jasne viedol a už v polovici trate mal pred Gannom vyše 25-sekundový náskok. Belgičan vydržal v nasadenom tempe a na trati predbehol aj Švajčiara Stefana Künga, ktorý štartoval minútu pred ním. Slovensko v súťaži nemalo svoje zastúpenie.
Evenepoel v cieli neskrýval nadšenie. „Som veľmi šťastný, že mám ďalší titul. Počas celej časovky dnes fúkal silný vietor a niekedy bolo ťažké mať kontrolu nad bicyklom, no dokázal som sa s tým vyrovnať. Všetko išlo podľa plánu a už v prvej polovici trate som si vypracoval dostatočný náskok pred najväčšími konkurentmi. Teraz sa sústredím na preteky s hromadným štartom, v ktorých chcem zabojovať o zlato," citoval slová Evenepoela portál cyclingnews.com.
ME v cestnej cyklistike - individuálna časovka:
muži elite (Loriol-sur-Drome - Etoile-sur-Rhone, 24 km):
1. Remco Evenepoel (Belg.) 28:26,36 min, 2. Filippo Ganna (Tal.) +43,37 s, 3. Niklas Larsen (Dán.) +1:08,56 min, 4. Ethan Hayter (V. Brit.) +1:09,26, 5. Joshua Tarling (V. Brit.) +1:10,61, 6. Daan Hoole (Hol.) +1:38,60
